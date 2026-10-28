کردپرس
معرفی ۱۸ متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه در بوکان به دادگستری
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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معرفی ۱۸ متخلف برداشت غیر مجاز شن و ماسه در بوکان به دادگستری

سرویس آذربایجان غربی- مدیر منابع آب بوکان از برخورد با متخلفان برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر سیمینه‌رود و ارجاع ۱۸ متخلف به دادگستری در سال جاری خبر داد.

به گزارش کردپرس، عباس عباسی اظهار کرد:  به همراه اکیپ کارشناسی با حضور میدانی در محدوده روستای شهریکند، وضعیت بستر رودخانه سیمینه‌رود را پایش و اقدامات لازم را برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و برخورد قانونی با متخلفان پیگیری شد.

او ادامه داد: در این بازدید میدانی که با هدف صیانت از بستر رودخانه و جلوگیری از تخلفات صورت گرفت، مسیر رودخانه مورد پایش قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، مستندات مربوط به تخلفات برداشت مصالح رودخانه‌ای تهیه شد. همچنین با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

عباسی تصریح کرد: مدیریت منابع آب بوکان طی سال‌های اخیر، با هدف حفاظت از بستر رودخانه سیمینه‌رود، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در محدوده روستای شهریکند، اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی متعددی انجام داده است.

مدیر امور آب بوکان گفت: در سال جاری تاکنون ۱۸ نفر از متخلفان برداشت غیرمجاز شن و ماسه به دادگستری معرفی شده‌اند و پایش میدانی، گشت‌زنی و نظارت مستمر بر بستر رودخانه و برخورد قانونی با متخلفان نیز با هدف حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب بستر رودخانه ادامه خواهد داشت.




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