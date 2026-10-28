سهم ۴۱ درصدی کرمانشاه از صادرات به عراق

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۲ میلیارد دلار فعالیت تجاری در استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۴۱ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از طریق پنج مرز تجاری کرمانشاه انجام می‌شود.

به گزارش کردپرس، داریوش صادقی با تشریح عملکرد تجارت خارجی استان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ارزش صادرات کرمانشاه به یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار رسید و حدود یک میلیارد دلار نیز به ترانزیت مبدأ و مقصد اختصاص یافت.

وی افزود: صادرات استان در این مدت از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزشی ۳۱ درصد کاهش داشته است؛ با این حال، با احتساب صادرات گاز، ارزش صادرات کرمانشاه به یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار می‌رسد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه همچنین از ثبت ۱۳۸ میلیون دلار واردات قطعی در این مدت خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

صادقی با اشاره به ترکیب فعالیت‌های گمرکی استان گفت: ۹۳ درصد فعالیت‌های گمرکی کرمانشاه به صادرات و هفت درصد به واردات اختصاص داشته است.

وی درباره عملکرد مرزهای تجاری استان نیز اظهار کرد: مرز پرویزخان با ۳۱۶ میلیون دلار صادرات، بیشترین سهم را در میان مرزهای استان به خود اختصاص داده و پس از آن، مرزهای خسروی، سومار، شیخ‌صله و شوشمی قرار دارند.

وی میانگین تردد کامیون‌ها از مرزهای تجاری استان را روزانه یک‌هزار و ۲۳۲ دستگاه اعلام کرد و افزود: شمار کامیون‌های عبوری در برخی روزها به یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه نیز می‌رسد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به مقاصد صادراتی استان گفت: ۶۱ درصد صادرات کرمانشاه به بخش عربی عراق و باقی‌مانده به اقلیم کردستان اختصاص دارد.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: کرمانشاه در نیمه نخست سال جاری از نظر میزان صادرات به عراق، در میان استان‌های هم‌مرز با این کشور رتبه نخست را کسب کرده است.