فرماندار سنندج: آبگیری سد ژاه بدون اصلاح مشکلات تهدیدی برای توسعه است

فرماندار سنندج با بیان اینکه سد ژاه می تواند اهرمی برای توسعه منطقه باشد از اقدام نمایندگان وزارت نیرو در استان برای آبگیری این سد، بدون دریافت مجوزهای لازم، به‌شدت انتقاد کرد و گفت: اگر مشکلات زیست محیطی این سد برطرف نشود آبگیری آن خود تهدیدی جدی برای توسعه منطقه خواهد بود.

به گزارش کردپرس، غریب سجادی در همایش «توسعه پایدار ژاوه‌رود؛ چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز آینده» ک عصر چهارشنبه در بارگاه دولاب برگزار شد، گفت که سد ژاوه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکه توسعه در کردستان تبدیل شود، اما در شرایط کنونی به گفته او، به تهدیدی علیه توسعه منطقه تبدیل شده است.

فرماندار سنندج همچنین از آنچه «آبگیری غیرکارشناسی و عجولانه» از سوی برخی مدیران خواند، به تصریح انتقاد و ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش بتواند «پنجره‌ای رو به توسعه پایدار ژاوه‌رود» باز کند.

نگرانی درباره کیفیت آب سد

سجادی در بخش دیگری از سخنانش خواستار رفع آلودگی‌ها و آلاینده‌های ورودی به سد ژاوه شد تا کیفیت آب دست‌کم به استانداردهای اولیه مورد نیاز برای مصارف کشاورزی برسد.

او با استناد به پژوهش‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب در دانشگاه کردستان گفت که این استان دیگر ظرفیت سدسازی ندارد.

فرماندار سنندج همچنین از وزیر نیرو خواست موضوع آبگیری سد ژاوه را مورد بازنگری قرار گیرد و آب ذخیره‌شده پشت دیواره سد که بوی فاضلاب آن آزار دهنده و رنگ لجن نیز در سطح و کف سد به عینه قابل مشاهده است را رهاسازی کنند.

او میزان فاضلاب ورودی به این سد را حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در سال اعلام کرد و گفت این فاضلاب از شهر سنندج و حدود ۵۰ روستای منطقه وارد سد ژاوه می‌شود.

ورود پساب پتروشیمی به تصفیه‌خانه فاضلاب

سجادی همچنین نسبت به وضعیت تصفیه‌خانه شهر سنندج ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصفیه‌خانه برای تصفیه فاضلاب انسانی طراحی شده، نه فاضلاب صنعتی.

او مدعی شد که در حال حاضر پساب واحد پتروشیمی نیز وارد این سامانه می‌شود؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند بر کیفیت آب و آینده زیست‌محیطی منطقه تاثیر بگذارد.

سد ژاوه در ۴۰ کیلومتری سنندج و در مسیر رودخانه ژاوه از سرشاخه های سیروان با ظرفیت ذخیره سازی قریب ۹۰ میلیون مترمکعب ساخته شده است. موضوع پیامدهای آبگیری این سد، به‌ویژه بر زندگی روستاییان، کیفیت منابع آب و توسعه منطقه، در سال‌های اخیر از موضوعات مورد بحث در این استان بوده است.