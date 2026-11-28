حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در نشستی مشترک در سلیمانیه، ضمن بررسی آخرین تحولات عراق و اقلیم کردستان، بر هماهنگی مواضع و حضور با دیدگاهی مشترک در نشست اول دسامبر بغداد تأکید کردند

به گزارش کردپرس به نقل از روداو، هیئت‌های عالی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، روز شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶، در مقر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه مشترک دو حزب، این نشست با محوریت بررسی تحولات جدید عراق و اقلیم کردستان، هماهنگی مواضع در قبال مسائل جاری و بررسی روابط اقلیم کردستان با نهادهای فدرال عراق برگزار شد.

دو طرف در این دیدار بر ضرورت پیگیری گفت‌وگو برای حل‌وفصل اختلافات و حضور با موضعی مشترک در نشست اول دسامبر ۲۰۲۶ در بغداد تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین بر لزوم حل‌وفصل تمامی مسائل در چارچوب قانون اساسی دائمی عراق و دفاع مشترک از حقوق قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان تأکید شده است.