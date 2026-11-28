سرویس جهان- تحلیل اندیشکده چتم هاوس تأکید می‌کند که پایان درگیری مسلحانه میان ترکیه و پ‌ک‌ک، بدون اصلاحات دموکراتیک، تضمین حقوق سیاسی و زبانی کردها و بازسازی اعتماد عمومی، به صلحی پایدار منجر نخواهد شد و آزمون اصلی روند کنونی، عبور از خلع سلاح به سمت حل سیاسی مسئله کردهاست.

به گزارش کردپرس، تحلیل موسسه کلام وابسته به اندیشکده چتم هاوس تأکید می‌کند که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) با وجود دستیابی به پیشرفت‌هایی بی‌سابقه در پایان دادن به بیش از چهار دهه درگیری مسلحانه، هنوز نتوانسته است اعتماد عمومی لازم را ایجاد کند و برای تبدیل شدن به یک توافق پایدار، باید از مرحله خلع سلاح عبور کند و به مطالبات سیاسی، حقوقی و دموکراتیک کردها بپردازد. بر اساس این تحلیل، پایان خشونت تنها مرحله نخست صلح است و آزمون اصلی این روند زمانی آغاز می‌شود که دولت ترکیه و جریان‌های سیاسی کرد ناگزیر باشند بدون اتکا به منطق منازعه و امنیتی‌سازی، اختلافات خود را در چارچوب نهادهای سیاسی و دموکراتیک حل‌وفصل کنند

برفین کوشکون، پژوهشگر دکتری دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک و پژوهشگر غیرمقیم مرکز مطالعات کردستان، در تحلیلی که در وب‌سایت «کلام» وابسته به برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم هاوس منتشر شده، می‌نویسد روند کنونی صلح در ترکیه بیش از هر تلاش پیشین برای پایان دادن به منازعه طولانی‌مدت دولت و پ‌ک‌ک پیش رفته است، اما حمایت عمومی از این ابتکار سریع‌تر از شکل‌گیری اعتماد به موفقیت آن افزایش یافته است.

این روند در اکتبر ۲۰۲۴ با ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، آغاز شد و در ادامه به اعلام انحلال پ‌ک‌ک و موافقت این حزب با کنار گذاشتن سلاح انجامید. با این حال، نتایج نظرسنجی مشترک مؤسسه‌های «راوست» و «استانبول‌پول» در مه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد اگرچه ۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان از این ابتکار حمایت کرده‌اند، کمتر از ۴۲ درصد به موفقیت آن اطمینان داشته‌اند. این فاصله میان حمایت عمومی و اعتماد به نتیجه، از نگاه نویسنده نشان می‌دهد که پایان درگیری مسلحانه به‌تنهایی برای تثبیت صلح کافی نیست.

مجلس ترکیه در ۱۰ اوت ۲۰۲۶ قانون چارچوب روند صلح را با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف تصویب کرد. این قانون شرایط حقوقی خلع سلاح پ‌ک‌ک و نحوه برخورد با اعضای سابق آن را مشخص می‌کند و برای رسیدگی به وضعیت حقوقی این افراد سازوکارهایی در نظر گرفته است. به موجب این قانون، در برخی موارد رسیدگی‌های قضایی و اجرای احکام زندان برای پنج یا ۱۰ سال به تعویق می‌افتد. همچنین تشکیل کمیسیونی پارلمانی برای نظارت بر اجرای روند پیش‌بینی شده است.

با این حال، کوشکون معتقد است قانون مصوب، هرچند گامی مهم برای تعیین وضعیت حقوقی اعضای سابق پ‌ک‌ک محسوب می‌شود، بیشتر بر جنبه‌های قضایی و امنیتی تمرکز دارد و برای بازگشت این افراد به زندگی عادی، برنامه جامعی ارائه نمی‌کند. در این قانون حمایت‌های مشخصی در حوزه آموزش، بهداشت، اشتغال و بازپذیری اجتماعی و اقتصادی اعضای سابق پ‌ک‌ک پیش‌بینی نشده است.

از سوی دیگر، مسئولیت هماهنگی اجرای قانون بر عهده هیئت اجرایی به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، قرار گرفته و کمیسیون پارلمانی بیشتر نقش نظارتی و توصیه‌ای دارد. به اعتقاد نویسنده، این ساختار در صورتی می‌تواند به موفقیت روند کمک کند که معیارهای اجرای قانون به‌صورت شفاف منتشر شود، اطلاعات منظم درباره پیشرفت آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و وضعیت گروه‌های مختلف اعضای سابق پ‌ک‌ک به‌طور روشن مشخص شود. در غیر این صورت، مسیر بازگشت حقوقی این افراد ممکن است روی کاغذ وجود داشته باشد، اما امکان واقعی ادغام دوباره آنان در جامعه فراهم نشود.

تحلیل چتم هاوس آغاز روند کنونی را در پیوند با تحولات داخلی ترکیه و تغییر موازنه قدرت در منطقه بررسی می‌کند. از دهه ۱۹۸۰ میلادی، دولت ترکیه مسئله کردها را عمدتاً از دریچه فعالیت‌های پ‌ک‌ک و به‌عنوان یک تهدید امنیتی تعریف کرده است. مذاکرات صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تا اندازه‌ای این رویکرد را تغییر داد و موضوعاتی مانند حقوق زبانی، دموکراسی محلی و مشارکت سیاسی کردها را در مرکز گفت‌وگوها قرار داد، اما شکست آن مذاکرات در سال ۲۰۱۵ بار دیگر موجب غلبه نگاه امنیتی شد.

پس از فروپاشی مذاکرات، درگیری‌ها ابتدا به مناطق شهری جنوب شرق ترکیه گسترش یافت و سپس بخش مهمی از آن به مناطق شمال عراق و سوریه منتقل شد. هم‌زمان، فشار بر نمایندگی سیاسی کردها افزایش یافت و شماری از سیاستمداران منتخب کرد بازداشت شدند. نویسنده معتقد است ابتکار کنونی نیز اگرچه از تجربه تلاش‌های قبلی برای حل مسئله کردها استفاده می‌کند، همچنان بیش از آنکه بر اصلاحات دموکراتیک و حقوق سیاسی متمرکز باشد، با اهداف امنیت ملی و ثبات منطقه‌ای تعریف شده است.

از نگاه آنکارا، تحولات پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه، به‌ویژه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و تضعیف موقعیت ایران، نگرانی‌های امنیتی ترکیه را افزایش داده است. گسترش نقش نظامی اسرائیل در منطقه و نگرانی از بهره‌برداری این کشور از مسئله حل‌نشده کردها نیز در محاسبات امنیتی آنکارا اهمیت یافته است. در چنین شرایطی، دولت ترکیه پایان دادن به درگیری با پ‌ک‌ک را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت انسجام داخلی و کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود می‌داند.

در مقابل، پ‌ک‌ک نیز با محیط منطقه‌ای متفاوتی روبه‌رو شده است. کاهش قلمرو تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و ادغام این نیروها در ارتش سوریه، از جمله تحولاتی هستند که به اعتقاد نویسنده، فضای فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی را محدودتر کرده‌اند. در داخل ترکیه نیز پایگاه اجتماعی احزاب طرفدار کردها طی سال‌های گذشته بیش از گذشته نسبت به ادامه مبارزه مسلحانه پرسشگر شده و در همین حال، جایگاه سیاست‌ورزی قانونی کردها تقویت شده است.

بر این اساس، پایان دادن به درگیری برای هر دو طرف در مقایسه با ادامه آن هزینه کمتری پیدا کرده است. با این حال، اشتراک منافع امنیتی دو طرف در پایان دادن به جنگ الزاماً به معنای توافق بر سر آینده سیاسی مسئله کردها نیست؛ موضوعی که از نظر نویسنده مهم‌ترین چالش مرحله بعدی روند صلح خواهد بود.

کوشکون معتقد است دولت ترکیه برای تبدیل آتش‌بس و خلع سلاح به صلح پایدار باید در کوتاه‌مدت اقداماتی انجام دهد که لزوماً به تصویب قوانین جدید نیاز ندارند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تعیین تکلیف وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، است که نزدیک به ۱۰ سال در زندان به سر می‌برد. این در حالی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر در احکام خود خواستار آزادی او شده است.

بازگرداندن شهردارانی که با تصمیم دولت از سمت خود برکنار شده و قیم‌های منصوب دولت جایگزین آنها شده‌اند نیز از دیگر اقداماتی است که نویسنده بر ضرورت آن تأکید می‌کند. دولت باغچلی نیز پیش‌تر از بازگرداندن شهرداران منتخب حمایت کرده است. به اعتقاد کوشکون، اجرای این اقدامات می‌تواند نشانه‌ای روشن از جدیت دولت ترکیه در پیشبرد روند صلح باشد و به‌سرعت اعتماد عمومی را افزایش دهد.

در بلندمدت، اصلاحات حقوقی برای رسیدگی به ریشه‌های تاریخی منازعه ضروری است. نویسنده در این زمینه بر حقوق زبان مادری و مقابله با تبعیض‌های قانونی و عملی علیه کردها تأکید می‌کند. بر اساس نظرسنجی مورد استناد او، بیش از ۸۰ درصد کردها خواهان استفاده از زبان کردی در خدمات عمومی هستند و ۷۱ درصد نیز از آموزش دوزبانه حمایت می‌کنند. همچنین ۴۲ درصد از ترک‌ها مخالفت قطعی با چنین حقوقی ندارند.

از نگاه نویسنده، این آمار نشان می‌دهد که زمینه اجتماعی برای پیشبرد بخشی از مطالبات زبانی کردها فراتر از جامعه کردستان ترکیه وجود دارد. با این حال، تحقق این مطالبات نیازمند برنامه مشخص و جدول زمانی است و نمی‌توان آنها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.

بخش مهم دیگر تحلیل چتم هاوس به آینده سیاست در ترکیه پس از انحلال پ‌. ک‌. ک اختصاص دارد. نویسنده معتقد است طی چهار دهه گذشته، وجود این حزب و درگیری مسلحانه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به سیاست ترکیه و مسئله کردها داشته است. دولت‌های ترکیه بارها مطالبات سیاسی و حقوقی کردها را با استناد به ملاحظات امنیتی به تعویق انداخته‌اند و در مقابل، جریان سیاست‌ورزی مدنی کردها نیز تحت تأثیر فضای مبارزه مسلحانه قرار داشته است.

اکنون با کنار رفتن پ‌ک‌ک از صحنه مبارزه مسلحانه، هم دولت ترکیه و هم احزاب سیاسی کرد باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. دولت دیگر نمی‌تواند مطالبات کردها را صرفاً با ارجاع به مبارزه با تروریسم پاسخ دهد و باید دلایل و دستاوردهای روند صلح را بر اساس معیارهای سیاسی و دموکراتیک برای افکار عمومی توضیح دهد.

در همین حال، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) نیز باید بتواند برنامه سیاسی مستقل خود را از طریق نهادهای مدنی و قانونی تدوین و از آن دفاع کند. نویسنده همچنین به ضرورت نقش‌آفرینی دیگر جریان‌های سیاسی ترکیه، از جمله حزب جدیدی اشاره می‌کند که پس از تحولات درون حزب جمهوری‌خواه خلق و بازگشت رهبری پیشین آن به عرصه سیاسی شکل گرفته و اکنون به‌عنوان جریان اصلی مخالف دولت معرفی می‌شود. به اعتقاد او، این جریان نیز باید حمایت کلی خود از روند صلح را به پیشنهادهای مشخص سیاسی تبدیل کند.

در این تحلیل، میان دو مفهوم «صلح منفی» و «صلح مثبت» تمایز گذاشته شده است. صلح منفی به معنای توقف خشونت و نبود درگیری مسلحانه است؛ هدفی که روند کنونی تا حد زیادی به آن نزدیک شده است. اما صلح مثبت زمانی تحقق می‌یابد که ریشه‌های منازعه از طریق اصلاحات سیاسی، تضمین حقوق شهروندی، رفع تبعیض و فراهم کردن امکان مشارکت برابر در ساختار سیاسی برطرف شود.

کوشکون در جمع‌بندی تأکید می‌کند که بازگشت پ‌ک‌ک به مبارزه مسلحانه می‌تواند از نظر راهبردی پرهزینه باشد و مشروعیت آن را در میان کردها تضعیف کند؛ به‌ویژه آنکه حمایت از خلع سلاح و کاهش تمایل به مبارزه مسلحانه در جامعه کرد افزایش یافته است. با این حال، استمرار این روند نیز به تعهد عملی همه طرف‌ها وابسته است.

از دیدگاه نویسنده، تصویب قانون خلع سلاح و پایان دادن به درگیری، مرحله نخست روند صلح را رسمی کرده است، اما آینده این ابتکار به تصمیم‌های سیاسی دولت و احزاب وابسته خواهد بود. مسئله اصلی دیگر صرفاً چگونگی خلع سلاح اعضای پ‌ک‌ک نیست، بلکه این است که آیا ترکیه می‌تواند پس از چهار دهه منازعه، نظام سیاسی خود را از منطق امنیتی و تقابل با مسئله کردها عبور دهد و مطالبات باقی‌مانده را از مسیر نهادهای دموکراتیک پاسخ دهد یا خیر. این تحول، به اعتقاد چتم هاوس، معیار واقعی سنجش موفقیت روند صلح میان ترکیه و کردها خواهد بود.