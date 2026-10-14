عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان با حمایت از نخست‌وزیر گفت علی زیدی رویکردی روشن و درست دارد و تغییر اخیر نرخ ارز نیز اقدامی درست بوده است.

به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری در گفت‌وگویی با شبکه «عراق ۲۴» گفت که در چند مناسبت با زیدی دیدار داشته و او فردی با «رویکردی روشن و درست» است و بسیاری از دیدگاه‌هایش با رویکردهای حزب دموکرات کردستان همخوانی دارد.

او درباره وضعیت آسمان عراق نیز هشدار داد و گفت تنها در روز شنبه، نیروهای امنیتی حدود ۲۰۰ پرواز نظامی را در آسمان عراق رصد کرده‌اند، اما نیروهای عراقی توانایی مقابله با این پروازها را ندارند. زیباری با اشاره به پایان چتر ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: زمانی که ائتلاف در عراق حضور داشت، برای جلوگیری از حملات و مداخلات اسرائیل با نیروهای عراقی هماهنگی می‌کرد، اما اکنون این چتر وجود ندارد و باید پرسید «تضمین‌کننده چه کسی است؟»؛ چراکه در حال حاضر آسمان عراق باز است.

عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان همچنین گفت اردن، با وجود کوچک و فقیر بودن، ۱۵ سامانه پدافند هوایی دارد و باید از فرماندهان امنیتی عراق پرسید که این کشور چند سامانه پدافند هوایی در اختیار دارد.

زیباری در بخش دیگری از سخنانش گفت پهپادهای گروه‌های مسلح از داعش خطرناک‌تر هستند و تأکید کرد تجزیه و فروپاشی عراق زمانی رخ خواهد داد که مرحله بی‌اعتنایی به اقتدار دولت فدرال آغاز شود.