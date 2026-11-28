سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از آغاز دوباره کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه تاریخی حسنلو نقده، پس از گذشت بیش از نیم‌قرن و پس از اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خبر داد.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری، با اشاره به اهمیت راهبردی تپه تاریخی حسنلو در مطالعات باستان‌شناختی شمال‌غرب ایران، به میراث آریا گفت: ازسرگیری کاوش‌ها در حسنلو، گامی مهم در مسیر توسعه مطالعات علمی و تکمیل شناخت تاریخی این محوطه به شمار می‌رود.

او اظهار کرد: پس از گذشت بیش از ۵۰ سال، روند کاوش‌های باستان‌شناختی در تپه تاریخی حسنلو با رویکردی مستند و در چارچوب ضوابط و مجوزهای تخصصی از سر گرفته می‌شود.

صفری افزود: جامع‌ترین و مدون‌ترین فصل کاوش‌های باستان‌شناختی حسنلو پیش از انقلاب اسلامی و با مشارکت هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آمریکا انجام شد، مطالعاتی که به شناسایی بخش‌های مهمی از ساختار معماری و سازمان فضایی این محوطه تاریخی و کشف آثار شاخصی همچون جام زرین حسنلو انجامید و جایگاه این محوطه را در مطالعات باستان‌شناسی منطقه بیش از پیش برجسته کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تشریح بخشی از نتایج کاوش‌های پیشین در این محوطه بیان کرد: در جریان آن مطالعات، اتاق‌های متعدد، تالارهای بزرگ در بخش مرکزی تپه و بخش‌هایی از ساختار دفاعی و استحکامات این شهر تاریخی شناسایی شد که اطلاعات ارزشمندی درباره سازمان فضایی، معماری و کارکردهای بخش‌های مختلف این مجموعه در اختیار پژوهشگران قرار داد.

صفری ادامه داد: همچنین در جریان کاوش‌های گذشته، ٣معبد بزرگ ستون‌دار شناسایی شد که ویژگی‌های معماری و ساختاری آن‌ها، احتمال استفاده از این فضاها برای برگزاری آیین‌ها و مراسم مذهبی را مطرح می‌کند. این یافته‌ها از منظر شناخت ساختارهای اعتقادی و مناسبات فرهنگی جوامع ساکن در این محوطه، واجد اهمیت پژوهشی است.

او با تاکید بر ضرورت تداوم مطالعات میدانی و بازنگری علمی در یافته‌های باستان‌شناختی حسنلو تصریح کرد: ازسرگیری کاوش‌ها پس از یک وقفه طولانی، فرصتی برای دستیابی به داده‌های تازه، ارزیابی مجدد شواهد پیشین و تکمیل شناخت از ابعاد تاریخی، معماری و فرهنگی این محوطه فراهم می‌کند و می‌تواند به غنای مطالعات تخصصی درباره پیشینه تمدنی منطقه کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه به برنامه‌های توسعه زیرساختی پیرامون این محوطه تاریخی اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی، فاز نخست عملیات اجرایی سامان‌دهی محدوده روستای حسنلو نیز شامل پروژه‌های جداره‌سازی و کف‌سازی در مسیر منتهی به تپه تاریخی تا میدان اصلی روستا، آماده افتتاح است.

صفری افزود: پیش‌بینی می‌شود آیین افتتاح این مرحله از طرح‌های سامان‌دهی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شود.

او خاطرنشان کرد: پیگیری همزمان مطالعات باستان‌شناختی و ارتقای زیرساخت‌های محیطی و گردشگری، می‌تواند زمینه بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی حسنلو را فراهم کند و ضمن ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، به تقویت جایگاه این محوطه در منظومه مقاصد گردشگری فرهنگی آذربایجان غربی بینجامد.