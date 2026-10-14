محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، با انتقاد از ناتوانی جریان‌های سیاسی کردستان عراق در حل اختلافات میان اربیل و سلیمانیه، از ادعاهای مطرح‌شده درباره میانجی‌گری میان آمریکا و ایران، پ‌ک‌ک و ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه انتقاد کرد و گفت اگر این جریان‌ها توانایی میانجی‌گری در چنین پرونده‌هایی را دارند، باید اختلافات داخلی خود را نیز حل‌وفصل کنند.

به گزارش کردپرس محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی حزب خود، «جماوه‌ر»، درباره اظهارات مطرح‌شده در دیدار «میری» گفت: در دیدار «میری»، برخی از حاضران به یکدیگر طعنه می‌زدند. یکی از آن‌ها می‌گفت: من میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، میان پ‌ک‌ک و ترکیه و نیز میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و احمد شرع میانجی‌گری و توافق ایجاد کرده‌ام.

بسیار خوب، شما که تا این اندازه در توافق‌دادن آمریکا و ایران نقش دارید، پس چرا خودتان نمی‌توانید میان اربیل و سلیمانیه به توافق برسید؟

شما کردهای سوریه را به وضعیتی دشوار گرفتار کردید؛ وضعیتشان تا همین حالا هم روشن است. آن بیچاره‌ها اکنون به اینجا آمده‌اند و در آستانه تبدیل‌شدن به پناهنده در این منطقه هستند.