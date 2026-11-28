سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان گفت: در سال جاری مالیات بیش از ۸۳ درصد مؤدیان حوزه مشاغل استان، معادل حدود ۳۰۱ هزار و ۴۲۴ مؤدی، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صفر محاسبه شده است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این اقدام در چارچوب سیاست های حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور و با هدف کاهش فشار مالیاتی بر صاحبان مشاغل، به ویژه کسب وکارهای خرد و کوچک انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم افزود: استفاده از این ظرفیت قانونی، زمینه تعیین مالیات به صورت مقطوع و برخورداری مؤدیان از تسهیلات و تخفیفات مالیاتی را فراهم کرده و موجب شده است بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل استان از مالیات صفر برخوردار شوند.

فعله گری اظهار کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی، حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی، گسترش عدالت مالیاتی، شناسایی فرارهای مالیاتی و ایجاد تعامل سازنده با مؤدیان قانون مدار است.

وی تأکید کرد: اجرای سیاست های حمایتی در کنار وصول عادلانه مالیات، می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار در استان باشد.