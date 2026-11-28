سرویس کردستان - معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان را مهم‌ترین رویداد تئاتر خیابانی کشور و سرمایه‌ای ارزشمند برای هنرهای نمایشی دانست و گفت: این جشنواره علاوه بر کارکرد هنری، نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی، وطن‌دوستی و نشاط عمومی دارد.

به گزارش کرد پرس، مهدی شفیعی در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه با فرهنگ و تاریخ مریوان گره خورده و به سرمایه‌ای ارزشمند برای تئاتر کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره مریوان مهم‌ترین رویداد تئاتر خیابانی کشور محسوب می‌شود، افزود: آثار برگزیده این جشنواره پس از انتخاب توسط هیأت داوران، مستقیماً به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند و مسیر حضور آثار تئاتر خیابانی در مهم‌ترین رویداد تئاتری کشور از مریوان می‌گذرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش مردم در تداوم این رویداد فرهنگی گفت: مردم مریوان سرمایه اصلی جشنواره هستند و این رویداد به ابتکار هنرمندان و مردم این شهر شکل گرفته و با همراهی آنان قوام یافته است.

شفیعی با اشاره به استقبال مردم از اجراهای خیابانی این دوره ادامه داد: مردم مریوان تئاتر را می‌شناسند، با نگاه نقادانه آثار را دنبال می‌کنند و با حمایت و همراهی خود به تقویت جشنواره کمک کرده‌اند؛ سرمایه اجتماعی که باید برای تداوم این رویداد حفظ شود.

وی با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم برای برگزاری رویدادهای ملی در استان‌های دارای پیشینه فرهنگی و ظرفیت‌های هنری بیان کرد: در همین چارچوب، جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در کرمانشاه برگزار شد، جشنواره تئاتر خیابانی مریوان میزبان هنرمندان است و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان و جشنواره ملی موسیقی نواحی نیز در کرمان برگزار خواهد شد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط کشور و تجربه جنگ‌های اخیر اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اهمیت رویدادهای فرهنگی و هنری در تقویت همبستگی اجتماعی، وطن‌دوستی و نشاط عمومی پی برده‌ایم.

شفیعی افزود: قدرت کشورها تنها به توان اقتصادی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی، وطن‌دوستی مردم، ارتباط و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت و توان تاب‌آوری جامعه از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان گفت: در این دوره ۳۵ گروه نمایشی از ۲۵ استان کشور و همچنین هنرمندانی از کشورهای روسیه، عراق و ترکیه حضور داشتند و برگزاری این رویداد در نقطه صفر مرزی، معنایی فراتر از یک فعالیت فرهنگی و هنری به آن بخشیده است.

شفیعی ادامه داد: برگزاری این جشنواره به تقویت پویایی زندگی، اعتماد اجتماعی و پیوندهای فرهنگی کمک کرده و نشان داده است که فعالیت‌های هنری می‌توانند زمینه ارتباط و تعامل میان ملت‌ها را نیز فراهم کنند.

وی یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره را توجه به مسائل واقعی جامعه دانست و گفت: جشنواره امسال با تمرکز بر موضوعاتی همچون آب، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست و مصرف انرژی تلاش کرد نسبت هنر و مسائل روزمره مردم را پررنگ‌تر کند.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از هنرمندان و برگزارکنندگان جشنواره اظهار کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی هنر و نقش تئاتر در مواجهه با مسائل جامعه، از رویکردهای ارزشمند این دوره بود و از هنرمندانی که در این مسیر تلاش کردند، به‌ویژه دبیر جشنواره، قدردانی می‌کنم.

شفیعی همچنین از همراهی مدیران وزارت نیرو، استاندار کردستان، مدیران استانی و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و نقش حمایت‌های استانی و ملی را در برگزاری مطلوب جشنواره مؤثر دانست.

وی با اشاره به حمایت شورای فرهنگ عمومی کشور از تولیدات هنری نیز گفت: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اعتقاد به اینکه حل مسائل اجتماعی از طریق ابزار هنر می‌تواند سریع‌تر و مؤثرتر دنبال شود، بخشی از اعتبارات این شورا را به تولیدات هنری اختصاص داده است که این رویکرد در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری اهمیت دارد.