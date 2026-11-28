فاطمه فخری در گفت وگو با کردپرس:

سرویس کردستان - هم زمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، بخش فراگیر این رویداد با حضور هنرمندان دارای معلولیت برگزار شد؛ بخشی که در راستای تحقق عدالت فرهنگی، فراهم سازی فرصت برابر برای حضور هنرمندان و حرکت به سمت فراگیرسازی هنرهای نمایشی، اهمیت ویژه ای دارد.

فاطمه فخری در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با استقبال از اختصاص بخش فراگیر به هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی های هنری افراد دارای معلولیت دانست و تأکید کرد که هدف اصلی باید حضور این هنرمندان در بدنه اصلی تئاتر کشور باشد، نه محدود کردن فعالیت آن ها به جشنواره ها و بخش های اختصاصی.

فخری با اشاره به رویکرد جهانی در زمینه فراگیرسازی هنر و فراهم کردن فرصت مشارکت برابر برای همه افراد اظهار کرد: طی سال های اخیر، با توجه به تحولات جهانی در حوزه فراگیرسازی هنر، در کشور نیز تلاش کرده ایم این رویکرد را در عرصه هنرهای نمایشی دنبال کنیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه های فعال در این حوزه باید زمینه ای فراهم کنند که هنرمندان دارای معلولیت نیز بتوانند در کنار سایر هنرمندان، بدون تفکیک و محدودیت، فعالیت کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف از ایجاد بخش فراگیر، جداسازی هنرمندان دارای معلولیت از بدنه اصلی هنر نیست، افزود: گاهی این دیدگاه مطرح می شود که هنرمندان دارای معلولیت جشنواره های اختصاصی خود را دارند و باید آثارشان را در همان رویدادها ارائه کنند؛ در حالی که چنین نگاهی با مفهوم واقعی فراگیرسازی فاصله دارد. سازمان بهزیستی در این مسیر نقش تسهیلگر را بر عهده دارد؛ یعنی تلاش می کند با فراهم کردن امکانات آموزشی، حمایت مالی و تقویت گروه های نمایشی، استعدادهای این هنرمندان شناسایی و زمینه رشد آن ها فراهم شود، اما این حمایت ها باید در نهایت به حضور آنان در جریان اصلی تئاتر کشور منجر شود.

مسئول امور هنری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که پذیرش هنرمندان در عرصه تئاتر صرفاً بر اساس توانایی و استعداد هنری آن ها صورت بگیرد، نه برخورداری یا برخوردار نبودن از توانایی های جسمی، حرکتی یا ذهنی. هنرمند، هنرمند است و محدودیت های جسمی یا ذهنی نباید مانعی برای دیده شدن و حضور حرفه ای او در عرصه هنر باشد.

فخری با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف تئاتر فراگیر، تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت است، بیان کرد: جامعه زمانی می تواند توانمندی های این هنرمندان را به درستی بشناسد که فرصت حضور و فعالیت در فضاهای عمومی و رویدادهای هنری را داشته باشند. حضور هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره هایی مانند تئاتر خیابانی مریوان، فرصتی برای نمایش توانایی های آنان و شکل گیری ارتباط مستقیم میان این هنرمندان و مخاطبان عمومی است.

وی با قدردانی از رویکرد فاتح بادپروا، دبیر جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، در حمایت از بخش فراگیر گفت: واقعاً باید از آقای بادپروا قدردانی کنم؛ چراکه نگاه ایشان به موضوع معلولیت، نگاهی فرهنگی و مبتنی بر مفهوم فراگیرسازی است. ایشان معتقدند بستر هنر باید برای همه فراهم باشد و همه هنرمندان، فارغ از تفاوت های جسمی، حرکتی یا ذهنی، باید فرصت حضور و دیده شدن داشته باشند. این رویکرد ارزشمند است و امیدوارم چنین نگاهی در سایر جشنواره های هنری کشور نیز گسترش پیدا کند.

فخری با اشاره به اینکه بخش فراگیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان طی دو سال اخیر به شکلی جدی تر، هدفمند و برنامه ریزی شده دنبال شده است، اظهار کرد: امیدواریم این تجربه به یک جریان پایدار در جشنواره های هنری کشور تبدیل شود و صرفاً وابسته به نگاه و تصمیم مدیران یا دبیران هر جشنواره نباشد.

وی به ضرورت گسترش رویکرد فراگیر در جشنواره های کودک و نوجوان و همچنین تئاتر عروسکی اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من، یکی از مهم ترین عرصه هایی که باید در آن به فراگیرسازی توجه شود، حوزه کودک و نوجوان است؛ زیرا بسیاری از نگرش ها و رفتارهای اجتماعی از دوران کودکی شکل می گیرند. کودکان باید از همان سال های نخست زندگی بیاموزند که همه انسان ها، با وجود تفاوت های فردی، جسمی و ذهنی، در کنار یکدیگر زندگی می کنند و می توانند با هم تعامل داشته باشند.

مسئول امور هنری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: حضور کودکان دارای معلولیت در کنار سایر کودکان در فعالیت های هنری، به ویژه تئاتر، می تواند زمینه شناخت متقابل، دوستی، پذیرش تفاوت ها و شکل گیری تعامل اجتماعی را فراهم کند. تئاتر بستری مناسب برای تحقق این هدف است، اما متأسفانه در حوزه کودک و نوجوان و برخی جشنواره های تخصصی همچنان با چالش هایی در زمینه پذیرش و حضور هنرمندان دارای معلولیت مواجه هستیم.

فخری با انتقاد از وابستگی اجرای سیاست های فراگیرسازی به تصمیم های فردی مدیران و دبیران جشنواره ها تأکید کرد: نباید حضور هنرمندان دارای معلولیت در رویدادهای هنری به سلیقه و نگاه شخصی مدیران وابسته باشد. ممکن است مدیری به این موضوع اعتقاد داشته باشد و زمینه حضور این هنرمندان را فراهم کند، اما مدیر دیگری چنین رویکردی نداشته باشد و بخش فراگیر را در جشنواره خود پیش بینی نکند. این مسئله نشان می دهد که برای تحقق فراگیرسازی، باید سیاست های مشخص و الزام آور در سطح کلان تدوین شود.

وی بیان کرد: انتظار ما این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ و هنر، موضوع فراگیرسازی را به صورت جدی دنبال کند و سازوکارهایی مشخص برای حضور هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره های مختلف در نظر بگیرد. دبیران جشنواره ها باید مجری سیاست ها و پروتکل های مشخص باشند، نه اینکه اصل حضور یا عدم حضور این هنرمندان به تصمیم های فردی آن ها واگذار شود. فراگیرسازی هنر یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است و باید برای تحقق آن در تمام سطوح برنامه ریزی کرد.