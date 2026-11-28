سرویس کردستان - در آیین پایانی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، از چهره های شاخص تئاتر خیابانی ایران و مریوان تجلیل شد و آثار برگزیده بخش های مختلف جشنواره و نمایش های راه یافته به چهل وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

به گزارش کرد پرس، آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با معرفی آثار برگزیده بخش های مختلف، تجلیل از هنرمندان و فعالان تأثیرگذار این حوزه و اعلام نمایش های راه یافته به چهل وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار شد.

در بخشی از این مراسم، از میان نمایش هایی که با موضوع آب به اجرا درآمده بودند، از نمایش «وضعیت آبی قرمز» به کارگردانی سیدفریدون احمدی از سنندج، با اهدای هدایایی از سوی شرکت آب منطقه ای استان و شرکت آب نیرو تجلیل شد.

همچنین مطابق روال سال های گذشته، از چهره های شاخص و تأثیرگذار عرصه تئاتر خیابانی ایران و مریوان به پاس تلاش ها و خدماتشان در این حوزه قدردانی شد. در این بخش، رشید محمودی، سعید ذبیحی، محمدرضا جعفری لفوت و مختار محمدی مورد تجلیل قرار گرفتند.

کانون تماشاگران خانه تئاتر ایران نیز در بخش های مختلف جشنواره، آثار برگزیده خود را معرفی کرد. بر این اساس، در بخش کودک و نوجوان، نمایش «شادزی» به کارگردانی فرامرز غلامیان؛ در بخش دگرگونه، نمایش «سه تن و یک رهایی» به کارگردانی یاسر میرحمیدی؛ در بخش نیشتمان، نمایش «آرزوی پوچ» به کارگردانی خلیل ایزدیار و در بخش آیینی و سنتی، نمایش «پشیا» به کارگردانی آرزو علیپور به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

در بخش آزاد نیز نمایش های «کوچه ماهرخ» و «فریدون» به کارگردانی مالک آبسانان و نمایش «سایلنت» به کارگردانی سوران حسینی مورد توجه کانون تماشاگران قرار گرفتند. در بخش بین الملل نیز نمایش کشور روسیه به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

هیات داوران نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را میلاد مولوی، عباس جمشیدی فر و رحیم عبدالرحیم زاده تشکیل می دادند.

در ادامه مراسم، آثار راه یافته به چهل وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بر اساس نظر هیات داوران اعلام شد. نمایش های «آرزوی پوچ» به کارگردانی خلیل ایزدیار، «شادزی» به کارگردانی فرامرز غلامیان از بوشهر، «اجتماع پنگوئن ها» به کارگردانی سعیدالله یاری از اصفهان، «مسافرخانه» به کارگردانی محمدمهدیار از تهران، «سه تن و یک رهایی» به کارگردانی ناصر میرحمیدی از گیلان و «سایلنت» به کارگردانی سوران حسینی از مریوان، آثار منتخب هیات داوران برای حضور در جشنواره تئاتر فجر بودند.

همچنین نمایش «ژیانه وه» به کارگردانی مختار محمدی نیز از سوی دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان برای حضور در چهل وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد.