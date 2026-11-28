قادر آشنا:

سرویس کردستان - دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر نقش عشق و انگیزه در تداوم فعالیت های فرهنگی و هنری، تلاش های دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را شایسته تقدیر دانست و اتحاد، نجابت و همراهی مردم این شهر را از ویژگی های برجسته مریوان عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، قادر آشنا در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، با اشاره به دشواری های برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری اظهار کرد: انسان عاشق برای رسیدن به هدف، صرفاً به محاسبه سود و زیان توجه نمی کند، بلکه مقصد و آرمان خود را می بیند و سختی های مسیر نمی تواند مانع ادامه حرکت او شود.

وی با اشاره به تلاش های فاتح بادپروا، دبیر جشنواره، برای فراهم کردن مقدمات برگزاری این رویداد افزود: پیگیری امور از یک اداره به اداره دیگر و از یک سازمان به سازمان دیگر برای تأمین حمایت های موردنیاز، کاری دشوار و طاقت فرساست، اما عشق به هنر و باور به هدف، انگیزه لازم برای عبور از این دشواری ها را فراهم می کند.

آشنا با تشبیه تلاش های انجام شده برای برگزاری جشنواره به داستان شیرین و فرهاد، بیان کرد: زمانی که در تابستان از این منطقه عبور کردم، به یاد داستان شیرین و فرهاد افتادم؛ چراکه رسیدن به یک هدف ارزشمند گاهی مستلزم تحمل سختی های فراوان است و آنچه انسان را در این مسیر نگه می دارد، عشق و باور به مقصد است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه سفر به بیش از ۹۰ درصد شهرهای ایران، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم مریوان را قابل توجه دانست و گفت: در این شهر می توان ادب، نجابت، شرافت، کرامت و همراهی مردم را به خوبی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه اختلاف نظر در همه جوامع و حتی در میان اعضای خانواده ها امری طبیعی است، افزود: آنچه برای من در مریوان ارزشمند و برجسته است، توانایی مردم این شهر در کنار گذاشتن اختلافات و همدلی برای پیشبرد امور شهری و برگزاری رویدادهای فرهنگی است. این اتحاد و همراهی، سرمایه ای اجتماعی است که باید قدر آن را دانست.

آشنا همچنین با قدردانی از مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: در حدود ۳۰ سال فعالیت مدیریتی در حوزه فرهنگ و هنر، کمتر معاونی را به اندازه دکتر شفیعی مرتبط، آگاه و همراه با حوزه هنر دیده ام. این میزان شناخت و همراهی با مسائل هنری، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد برنامه های فرهنگی کشور است.

وی ضمن تقدیر از مجموعه عوامل و دست اندرکاران برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، از همراهی استانداری کردستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز قدردانی کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از هنرمندان و ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور بیان کرد: حمایت از هنرمندان و داشته های فرهنگی و هنری کشور، وظیفه ماست و نباید این حمایت صرفاً به زمان برگزاری جشنواره ها محدود شود، بلکه باید برای تقویت این ظرفیت ها و فراهم کردن فرصت بیشتر برای ارتباط مردم با هنر اقدام عملی صورت گیرد.

آشنا با اشاره به ارائه پیشنهادهایی برای توسعه برنامه های هنری در مناطق مختلف کشور یادآور شد: در همین راستا، پیشنهادهایی برای اجرای برنامه های هنری در شهرستان هایی که ظرفیت میزبانی و اجرای آثار را دارند، به مسئولان مربوطه ارائه شده است تا این آثار در بستر فرهنگ عمومی مورد حمایت قرار گیرند و زمینه ارتباط گسترده تر مردم با هنر فراهم شود.

وی تأکید کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری زمانی می توانند به اثرگذاری پایدار دست پیدا کنند که حمایت از هنرمندان، تقویت زیرساخت ها و مشارکت مردم در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.