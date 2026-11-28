معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه هنر تئاتر در انتقال مفاهیم و پیام‌های اجتماعی گفت: تئاتر به‌عنوان هنری اثرگذار، ظرفیت بالایی برای فرهنگ‌سازی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ترویج هنجارهای اجتماعی و جلب مشارکت عمومی در حل مسائل جامعه دارد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، ضمن قدردانی از هنرمندان، گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده از استان‌های مختلف و مهمانان این رویداد، اظهار کرد: امیدوارم هنرمندانی که در این مدت مهمان مردم مهمان‌نواز مریوان بودند، با خاطراتی خوش و به سلامت به استان‌های خود بازگردند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی استان کردستان و علاقه‌مندی مردم این منطقه به هنر نمایش افزود: کردستان به فرهنگی بودن شناخته می‌شود و تئاتر در این استان جایگاهی ویژه دارد؛ به‌گونه‌ای که مردم کردستان حامی تئاتر و هنرمندان تئاتر نیز همراه و دوستدار مردم این دیار هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از حضور مهمانان ملی، مسئولان فرهنگی، مدیران استانی و شهرستانی، شهردار و اعضای شورای شهر لاهیجان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، فرمانداران سابق و جدید مریوان و مجموعه دستگاه‌هایی که در برگزاری جشنواره مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

ورمقانی با تقدیر ویژه از دبیر جشنواره و اعضای دبیرخانه، مردم مریوان و هنرمندان بومی را از عوامل اصلی شکل‌گیری و تداوم این رویداد دانست و گفت: برگزاری این جشنواره حاصل تلاش مجموعه‌ای از مردم، هنرمندان، عوامل اجرایی، اصحاب رسانه و صداوسیماست که با همدلی و همکاری، زمینه رقم خوردن افتخاری دیگر برای فرهنگ و هنر استان را فراهم کردند.

وی با بیان اینکه تئاتر از ظرفیت منحصربه‌فردی برای انتقال پیام برخوردار است، ادامه داد: هنر نمایش از همه هنرهای هفت‌گانه دیگر در اجراهای خود بهره می‌گیرد و می‌توان آن را تجسمی عینی و عملیاتی از هنرهای هشت‌گانه دانست؛ چراکه در بخش‌های مختلف یک اجرای تئاتری، آثار و نمودهای نقاشی، ادبیات، شعر، مجسمه‌سازی، معماری، سینما و دیگر هنرها قابل مشاهده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت تئاتر برای کمک به مسئولان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: امروز در موضوعاتی مانند مدیریت مصرف آب و انرژی و ضرورت صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، چه زبانی گویاتر از هنر می‌تواند پیام مورد نظر را به جامعه منتقل و فرهنگ عمومی را نسبت به یک موضوع مشخص حساس کند؟

ورمقانی با تأکید بر نقش هنر نمایش در مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، همچنین در ترویج موضوعات مثبتی همچون جوانی جمعیت، رشد فرهنگی، ادبی و هنری، تئاتر می‌تواند اثربخشی قابل توجهی داشته باشد.

وی افزود: گاهی ممکن است نگارش کیلومترها مقاله و مطلب نتواند به اندازه اجرای ۱۰ دقیقه‌ای یک نمایش خیابانی یا صحنه‌ای در انتقال یک پیام اثرگذار باشد؛ از این رو، تئاتر توانمندی خود را در فرهنگ‌سازی، تبیین هنجارهای اجتماعی و تقویت ویژگی‌های مثبت جامعه به اثبات رسانده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه مسئولان نیز باید جایگاه هنر و به‌ویژه تئاتر را در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مورد توجه قرار دهند، گفت: همه ما باید در کنار حوزه اجتماعی و فرهنگی باشیم و از ظرفیت هنرهای هشت‌گانه، به‌خصوص هنر نمایش، برای مواجهه مؤثر با مسائل جامعه استفاده کنیم.

ورمقانی با اشاره به ضرورت حمایت مستمر از گروه‌های نمایشی استان بیان کرد: در مسئولیت‌های پیشین خود در شهرستان‌های سقز و بیجار نیز توجه به تئاتر کردی و ظرفیت‌های نمایشی این مناطق را دنبال کرده‌ام و اکنون نیز همین رویکرد در سطح استان ادامه دارد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی مدیریت ارشد استان و حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: انتظار داریم حمایت‌ها از هنرهای نمایشی کردستان افزایش یابد تا بتوانیم تئاترهای استانی، تئاتر کردی سقز، تئاتر خیابانی مریوان، تئاتر آیینی و دیگر گونه‌های نمایشی را با توان و کیفیت بیشتری برگزار کنیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ضمن قدردانی دوباره از هنرمندان و دست‌اندرکاران جشنواره، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های فرهنگی و حمایت مسئولان، رویدادهای نمایشی استان هر سال پرشورتر و قدرتمندتر از گذشته برگزار شود.