سرویس جهان- امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس‌های تلفنی جداگانه با نچیروان بارزانی و علی الزیدی، رهبران اقلیم کردستان و دولت عراق، خواستار حل اختلافات اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو و بر اساس قانون اساسی عراق شد و آمادگی پاریس را برای میانجیگری و کمک به دستیابی به راه‌حل اعلام کرد. این تحرک دیپلماتیک در پی افزایش فشار دولت مرکزی عراق بر اقلیم کردستان و حمایت دونالد ترامپ از سیاست‌های بغداد صورت می‌گیرد

به گزارش کردپرس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در پی تشدید تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، در تماس‌های تلفنی جداگانه با علامانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس‌های تلفنی جداگانه با نچیروان بارزانی و علی الزیدی، رهبران اقلیم کردستان و دولت عراق، خواستار حل اختلافات اربیل و بغداد از طریق گفت‌وگو و بر اساس قانون اساسی عراق شد و آمادگی پاریس را برای میانجیگری و کمک به دستیابی به راه‌حل اعلام کرد؛ تحرکی دیپلماتیک که در پی افزایش فشار دولت مرکزی عراق بر اقلیم کردستان و حمایت دونالد ترامپ از سیاست‌های بغداد صورت می‌گیردی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، خواستار حل اختلافات دو طرف از طریق گفت‌وگو و بر اساس قانون اساسی عراق شد و آمادگی پاریس را برای کمک به یافتن راه‌حل اعلام کرد. این تحرک دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت بغداد با حمایت دونالد ترامپ در پی افزایش کنترل خود بر مناطق کردنشین، منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم است و هم‌زمان گزارش‌هایی از سفر احتمالی نچیروان بارزانی به پاریس برای جلب حمایت فرانسه منتشر شده است.

کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون روز یکشنبه در تماس تلفنی با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، درباره تحولات و اختلافات میان اربیل و بغداد گفت‌وگو کرده است. این تماس پس از گفت‌وگوی تلفنی مکرون با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، انجام شد.

بر اساس اعلام کاخ الیزه، رئیس‌جمهور فرانسه از بغداد و اربیل خواسته است اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و در چارچوب قانون اساسی عراق حل‌وفصل کنند. مکرون همچنین تأکید کرده است که پاریس برای کمک به یافتن راه‌حلی برای این اختلافات آمادگی دارد.

این موضع‌گیری فرانسه در حالی مطرح می‌شود که تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان طی روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای شده و نگرانی‌ها درباره آینده نظام فدرال و اختیارات قانونی اقلیم افزایش یافته است. دولت عراق با تأکید بر ضرورت گسترش اقتدار دولت مرکزی، اقداماتی را برای افزایش کنترل بر گذرگاه‌های مرزی، فعالیت‌های نفتی و منابع اقتصادی اقلیم دنبال می‌کند؛ اقداماتی که مقام‌های کرد آن را تهدیدی علیه جایگاه قانونی و اختیارات اقلیم در چارچوب قانون اساسی عراق می‌دانند.

جورج مالبرونو، گزارشگر ارشد روزنامه فرانسوی فیگارو، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از احتمال سفر نچیروان بارزانی به پاریس در اوایل دسامبر و دیدار با امانوئل مکرون خبر داده بود. او نوشت رئیس اقلیم کردستان قصد دارد در تقابلی که نخست‌وزیر عراق با حمایت دونالد ترامپ علیه کردها آغاز کرده است، حمایت رئیس‌جمهور فرانسه را جلب کند.

مالبرونو در گزارش خود در فیگارو با بررسی تنش‌های اخیر میان اربیل و بغداد، اقدامات دولت مرکزی عراق برای گسترش کنترل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم را بخشی از روند افزایش تمرکز قدرت در بغداد ارزیابی کرده است. به نوشته این روزنامه، اختلافات داخلی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز موقعیت اقلیم را در مواجهه با فشارهای دولت مرکزی تضعیف کرده است.

این گزارش همچنین به کاهش حمایت نظامی غرب از اقلیم کردستان و خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش اشاره کرده و این تحولات را از عوامل افزایش آسیب‌پذیری امنیتی و سیاسی کردهای عراق دانسته است.

در همین حال، حمایت علنی دونالد ترامپ از اقدامات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر نگرانی رهبران اقلیم افزوده است. ترامپ روز جمعه ۲۷ نوامبر اعلام کرد از تلاش‌های دولت عراق برای اعمال اقتدار در سراسر کشور، جلوگیری از قاچاق نفت، مقابله با فساد و قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت می‌کند. این موضع‌گیری از سوی برخی ناظران به‌عنوان حمایت واشنگتن از سیاست تمرکزگرایی بغداد و افزایش فشار بر اقلیم کردستان ارزیابی شده است.

ویکتوریا تیلور، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور عراق، نیز با انتقاد از موضع ترامپ هشدار داده است که حمایت آشکار واشنگتن از نخست‌وزیر عراق در اختلافات با اقلیم کردستان می‌تواند نقش آمریکا را به‌عنوان میانجی بی‌طرف تضعیف کند. او بر ضرورت حل اختلافات از طریق مذاکره و رعایت قانون اساسی عراق تأکید کرده است.

در چنین شرایطی، موضع اخیر مکرون می‌تواند نشان‌دهنده تلاش فرانسه برای ایفای نقش فعال‌تر در مدیریت اختلافات میان اربیل و بغداد باشد. پاریس با تأکید هم‌زمان بر گفت‌وگو با دولت مرکزی و اقلیم کردستان، تلاش دارد از تبدیل اختلافات سیاسی و اقتصادی به بحرانی گسترده‌تر جلوگیری کند و راه‌حلی را در چارچوب ساختار فدرال عراق دنبال کند.

تماس جداگانه مکرون با علی الزیدی و نچیروان بارزانی و اعلام آمادگی فرانسه برای کمک به حل اختلافات، از این جهت اهمیت دارد که پاریس برخلاف موضع اخیر واشنگتن، در پیام علنی خود بر ضرورت گفت‌وگوی دو طرف و رعایت قانون اساسی تأکید کرده است. با این حال، میزان تأثیرگذاری فرانسه بر مواضع بغداد و اربیل و امکان دستیابی به توافقی که اختیارات قانونی اقلیم را حفظ کند، به موضع دولت عراق و آمادگی رهبران کرد برای ارائه یک موضع مشترک بستگی خواهد داشت.