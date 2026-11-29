محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، بر اجرای کامل توافقنامه امنیتی دو کشور، تأمین امنیت مرزهای مشترک و جلوگیری از مداخله قدرت‌های خارجی در روابط تهران و بغداد تأکید کرد

به گزارش کردپرس، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، بر ضرورت اجرای کامل توافقنامه امنیتی دو کشور، تأمین امنیت مرزهای مشترک و جلوگیری از تأثیرگذاری قدرت‌های خارجی بر روابط اقتصادی تهران و بغداد تأکید کرد.

رضایی در این دیدار گفت: «عراق مستقل، مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه‌های ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشد.»

مشاور امنیت ملی عراق گفت اراده بغداد بر اجرای کامل این توافق است و عراق اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور علیه ایران و دیگر کشورهای همسایه استفاده شود.

العبودی روز شنبه ۷ آذر به‌عنوان فرستاده ویژه علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، وارد تهران شد. هدف این سفر، دیدار با مقام‌های ایرانی و گفت‌وگو درباره پرونده‌های امنیتی و راهبردی مشترک اعلام شده است.

پیش از این نیز سفیر عراق در تهران از سفر یک هیئت امنیتی عراقی با هدف بررسی موضوعاتی از جمله قاچاق، کنترل مرزها و همکاری‌های امنیتی خبر داده بود.

توافقنامه امنیتی ایران و عراق که در اسفند ۱۴۰۱ میان دو کشور امضا شد، بر همکاری در حفاظت از مرزهای مشترک و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح تهدیدکننده امنیت دو کشور تأکید دارد.