بافل طالبانی: منطقه در معرض خطر بزرگی است؛ باید خود را برای تحولات جدید آماده کنیم

رئیس اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به تحولات منطقه گفت تمام منطقه در معرض یک خطر بزرگ قرار دارد و کردها باید خود را برای شرایط جدید آماده کرده و با طرف‌های مختلف به توافق برسند؛ او در عین حال روند صلح در ترکیه و تلاش‌ها برای آغاز روندی مشابه با ایران را فرصتی برای کردها دانست.

به گزارش کردپرس، طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در جریان دیدار «میری» در اربیل، ضمن تشریح مواضع این حزب درباره تحولات منطقه، روابط با بغداد و اختلافات داخلی اقلیم کردستان، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاسی احزاب کرد و ازسرگیری مذاکرات با حزب دموکرات کردستان تأکید کرد. طالبانی گفت آنچه در شرایط کنونی بیش از هر چیز مشاهده می‌کند، قرار گرفتن تمام منطقه در برابر یک خطر بسیار بزرگ است و کردها نیز باید مانند دیگر کشورها خود را برای تحولات پیش رو آماده کرده و با طرف‌های مختلف به توافق برسند.

وی وضعیت بغداد را «بسیار نامناسب» توصیف کرد و گفت اگر وضعیت بغداد بدتر شود، کردستان نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و برای مقابله با این شرایط، نیاز به طراحی برنامه و راهکار وجود دارد. رئیس اتحادیه میهنی همچنین تحولات منطقه را در عین حال دارای فرصت‌هایی برای کردها دانست و از روند صلح در ترکیه حمایت کرد. او گفت کردها باید از این روند حمایت کنند و افزود که در گفت‌وگوهای خود با طرف ایرانی نیز درباره ایجاد روندی مشابه در منطقه صحبت کرده‌اند. به گفته طالبانی، ایران این موضوع را به‌خوبی دریافت کرده و پیشنهاد داده است که در ایجاد یک روند صلح فراگیر در منطقه همکاری شود.

وی تأکید کرد که این تفاهم می‌تواند برای همه طرف‌ها اهمیت زیادی داشته باشد و اتحادیه میهنی برای هرگونه همکاری در این زمینه آماده است. تأکید بر تغییر رویکرد در بغداد طالبانی با اشاره به روابط اتحادیه میهنی با جریان‌های سیاسی عراق گفت این حزب طی چند سال گذشته تلاش کرده روابطی را که جلال طالبانی با کشورهای منطقه ایجاد کرده بود، احیا کند و در برخی حوزه‌ها آن را توسعه دهد.

وی افزود اتحادیه میهنی روابط بسیار خوبی با بخش بزرگی از جریان‌های سیاسی بغداد دارد و حتی در مواردی که توافق کامل وجود ندارد، سطح قابل قبولی از تفاهم میان طرفین برقرار است. رئیس اتحادیه میهنی همچنین گفت نخست‌وزیر جدید عراق رویکردی نژادپرستانه علیه کردها ندارد و این موضوع می‌تواند فرصتی طلایی برای دولت آینده اقلیم کردستان باشد. طالبانی تأکید کرد: اگر اندکی زبان و سیاست خود را تغییر دهیم، در بغداد بسیار موفق‌تر خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت شرایط کنونی عراق با سال‌های پس از ۲۰۰۳ گفت: «عراق امروز عراق ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نیست.» به گفته او، شاید در آن زمان یک عراق ضعیف به شکل‌گیری کردستانی قدرتمند کمک می‌کرد، اما امروز وضعیت برعکس است و عراق باثبات به معنای کردستان باثبات است. اختلاف با حزب دموکرات؛ «بیایید دوباره مذاکره کنیم» بخش مهم دیگری از سخنان طالبانی به روابط اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان اختصاص داشت.

او گفت اتحادیه میهنی با «نسل نو» توافقی جدی دارد و این فرصت وجود دارد که حزب دموکرات نیز در روند سیاسی مشارکت کند و حتی در دولت حضور داشته باشد. طالبانی در عین حال از نحوه برخورد برخی چهره‌های حزب دموکرات با اتحادیه میهنی انتقاد کرد و گفت به جای پذیرش این روند، شب و روز علیه این اتحاد صحبت می‌کنند و به دنبال تنش و درگیری با این حزب است.

وی تأکید کرد اتحادیه میهنی هیچ‌گاه درهای مذاکره را نبسته و برای هرگونه توافق عادلانه آماده است. طالبانی گفت تاکنون ۱۶ بار به اربیل سفر کرده و با یکی از طرف‌های مربوط دیدار کرده است، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.

او افزود که اختلافات دو طرف در مسائل راهبردی نیست و بیشتر به مسائل کوچک مربوط می‌شود و نباید اجازه داد همین اختلافات کوچک شرایط را به بحران تبدیل کند. وی تأکید کرد: «معقول نیست بتوانیم با بغداد، ایران، آمریکا و ترکیه به توافق برسیم، اما نتوانیم با برادرانمان در حزب دموکرات کردستان به توافق برسیم.» «می‌توانیم ظرف ۲۴ ساعت دولت را تشکیل دهیم» رئیس اتحادیه میهنی همچنین گفت مشکل تشکیل دولت جدید اقلیم، زمان نیست و اگر چند مسئله باقی‌مانده حل شود، روند تشکیل دولت به سرعت پیش خواهد رفت.

طالبانی گفت: «ما می‌توانیم ظرف ۲۴ ساعت دولت را تشکیل دهیم؛ مشکل، زمان نیست. چند مسئله وجود دارد که باید حل شود و چند اصل نیز هست که باید بر سر آنها به توافق برسیم.» او همچنین از برگزاری یک نشست خوب میان قباد طالبانی و مسرور بارزانی خبر داد و آن را نشانه‌ای از ادامه تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها دانست.