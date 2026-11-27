در پی تشدید تنش‌های ساختاری میان بغداد و اربیل و کلید خوردن طرح‌های تازه دولت فدرال برای بازپس‌گیری کنترل میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و انحصار عواید گمرکی، مناسبات قدرت در عراق پساصدام وارد یک نقطه عطف تعیین‌کننده شده است. این تقابل که در آن دولت مرکزی با تکیه بر احکام الزام‌آور دادگاه عالی فدرال و اهرم‌های نظامی-امنیتی در صدد پایان دادن به عصر «خودمختاری شبه‌مستقل» و بازتعریف حدود اختیارات قانون اساسی است، از یک سو شکاف‌های تاریخی میان دو خاندان حاکم در اقلیم کردستان (بارزانی و طالبانی) را عمیق‌تر کرد و از سوی دیگر تحت تأثیر چرخش نظم منطقه‌ای و منافع بازیگران فرامنطقه‌ای، آرایش ژئوپلیتیک شمال عراق را در آستانه یک بازآرایی بنیادین قرار داده است.

تحولات اخیر در روابط میان دولت فدرال عراق (به نخست‌وزیری علی الزیدی) و اقلیم کردستان، نشانگر یک گذار ساختاری در موازنه قوا در عراق پساصدام است. بررسی زنجیره اخبار و مواضع اخیر نشان می‌دهد که بغداد با ترکیبی از ابزارهای قضایی، فشارهای مالی و تحرکات نظامی-امنیتی، در حال بازتعریف حدود خودمختاری اقلیم کردستان و پایان دادن به عصر «دولت در دولت» است.

1.زمینه‌یابی تاریخی: چرخه تکرارشونده‌ی مرکزگرایی و گریز از مرکز

تاریخ معاصر عراق (از تأسیس پادشاهی در ۱۹۲۱ تاکنون) همواره صحنه‌ی کشمکش میان بغدادِ مرکزگرا و کردستانِ خودمختارخواه بوده است؛ در این کشمکش، هر طرف، به محض دست‌یابی به دست برتر، توافقات پیشین را بازنگری می‌کند:

دوران ضعف مرکز (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷): ایجاد منطقه پرواز ممنوع پس از جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱)، سقوط رژیم بعث در ۲۰۰۳، تدوین قانون اساسی ۲۰۰۵ و سپس ظهور داعش در ۲۰۱۴، به اقلیم کردستان اجازه داد تا عملاً از سطح یک «منطقه فدرال» فراتر رفته و به یک واحد شبه‌مستقل با ارتش، دیپلماسی، گذرگاه‌های مرزی و قراردادهای نفتی مستقل تبدیل شود.

نقطه عطف نخست (اکتبر ۲۰۱۷): همه‌پرسی استقلال و واکنش نظامی بغداد در کرکوک و مناطق مورد مناقشه، نخستین ضربه جدی را به این وضعیت وارد کرد و مرزهای جغرافیایی اقلیم را به پیش از ۲۰۱۴ بازگرداند.

نقطه عطف دوم (تحولات کنونی): پس از تثبیت نسبی دولت مرکزی، احکام دادگاه عالی فدرال و اکنون سیاست‌های دولت علی الزیدی، بغداد وارد فاز «تحدید نهادی و اقتصادی خودمختاری» شده است. برخلاف ۲۰۱۷ که تمرکز بر مناطق مورد مناقشه بود، طرح جدید بغداد مستقیماً عمق خاک اقلیم، میادین نفتی و گازی، و گذرگاه‌های مرزی رسمی و غیررسمی را هدف قرار داده است.

۲. ابعاد چهارگانه اقدامات اخیر بغداد و واکنش‌های اربیل

بُعد بحران اقدامات و مواضع دولت فدرال (بغداد) واکنش‌ها و شکاف‌های داخلی اقلیم (اربیل و سلیمانیه) ۱. نفت، گاز و اقتصاد طرح پس‌گرفتن میادین نفتی و گازی اقلیم؛ بستن پرونده قاچاق نفت (اشاره به غیررسمی بودن ۶۲٪ گذرگاه‌ها)؛ برکناری ۱۸ مسئول در کرکوک؛ منوط کردن بودجه به اجرای شروط بغداد. اعتراض شدید مسرور بارزانی و وزیر داخله اقلیم؛ متقابلاً درخواست ۳ فراکسیون کردستانی از نخست‌وزیر عراق برای نظارت بر منابع و درآمدهای اقلیم جهت شفاف‌سازی و مقابله با فساد. ۲. امنیتی و نظامی واگذاری کنترل گذرگاه‌ها به ارتش عراق؛ انسداد گذرگاه‌های غیررسمی مرز نینوا و اربیل؛ هشدار به بازداشت هر مانعی در برابر نیروهای فدرال؛ گمانه‌زنی‌ها درباره اعزام نیرو به داخل اقلیم. آماده‌باش نیروهای پیشمرگه، ضدتروریسم کردستان و حزب سوسیال دموکرات (حمه حاجی محمود)؛ تکذیب شایعه عقب‌نشینی پیشمرگه از قره‌هنجیر؛ اعلام آمادگی ک.ج.ک (پ.ک.ک) برای دفاع از اقلیم در برابر «تمرکزگرایی هژمونی‌طلبانه» ۳. حقوقی و قضایی تکیه بر احکام دادگاه عالی فدرال؛ تأکید شورای عالی قضایی بر منع «تفسیر شخصی قانون»؛ ابتکار فائق زیدان برای برگزاری نشست سران سه قوه و گفت‌وگوی ملی. استناد مسعود بارزانی و پارلمان کردستان به اصول قانون اساسی ۲۰۰۵ و رد تصمیمات خارج از چارچوب فدرالیسم؛ استقبال مشروط از گفت‌وگوی ملی. ۴. سیاسی و دیپلماتیک مانور بر «استقلال تصمیم‌گیری بغداد از فشارهای خارجی» و بهره‌برداری از نارضایتی‌های داخلی کردها با شعار «مبارزه با فساد و قاچاق به نام ملت» واکنش‌های دوگانه: موضع تند حزب دموکرات (بارزانی) و بیانیه مشترک اولیه، در برابر رویکرد عمل‌گرایانه بافل طالبانی که حل اختلافات را از مسیر قانون اساسی و مبارزه با فساد می‌داند.

۳. مقایسه تطبیقی با نمونه‌های جهانی

آنچه امروز در روابط بغداد و اربیل جریان دارد، از منظر علوم سیاسی و حقوق تطبیقی، یادآور سه الگوی کلاسیک در نظام‌های فدرال و شبه‌فدرال جهان است:

بحران کاتالونیا و مادرید (اسپانیا، ۲۰۱۷): پس از همه‌پرسی یک‌جانبه استقلال کاتالونیا، دولت مرکزی اسپانیا با فعال‌سازی اصل ۱۵۵ قانون اساسی، خودمختاری منطقه را به حالت تعلیق درآورد، کنترل مالی و پلیسی را به دست گرفت و رهبران جدایی‌طلب را تحت پیگرد قضایی قرار داد. بغداد نیز امروز دقیقاً از ترکیب «ابزار قضایی (دادگاه فدرال) + خفگی مالی + کنترل امنیتی» برای مهار اربیل استفاده می‌کند. مناقشه آلبرتا و اتاوا (کانادا) بر سر منابع طبیعی: در فدرالیسم‌های دموکراتیک، منازعه بر سر مالکیت منابع زیرزمینی و خطوط لوله (مانند اختلافات تاریخی استان نفت‌خیز آلبرتا با دولت فدرال کانادا) از طریق تفسیرهای دادگاه عالی حل می‌شود. تفاوت کلیدی در عراق آن است که فقدان «قانون نفت و گاز فدرال» طی دو دهه گذشته، این خلأ را از یک مناقشه حقوقی به یک تقابل امنیتی-نظامی تبدیل کرده است. الگوی بازگشت به مرکز در نیجریه پس از جنگ بیافرا: در کشورهای رانتیر (متکی به درآمد نفت) که دارای شکاف‌های قومی-مذهبی هستند، دولت مرکزی برای جلوگیری از تجزیه، انحصار درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های گمرکی را خط قرمز بقا می‌داند و اجازه نمی‌دهد مناطق پیرامونی منابع مالی مستقل از مرکز داشته باشند.

این تحولات در خلاء رخ نمی‌دهند و مستقیماً با تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نظام بین‌الملل گره خورده‌اند:

چرخش نظم جهانی به سمت «ثبات‌سازی از طریق دولت-ملت‌های یکپارچه»: در دهه ۲۰۰۰، دکترین «خاورمیانه جدید» غرب از فدرالیسم حداکثری و تقویت بازیگران غیردولتی یا مناطق خودمختار حمایت می‌کرد. اما در نظم نوین (دهه ۲۰۲۰ به بعد)، رقابت قدرت‌های بزرگ (آمریکا، چین، اروپا) بر امنیت زنجیره تأمین انرژی، کریدورهای ترانزیتی (مانند جاده توسعه عراق) و مهار بحران‌های غیرقابل کنترل متمرکز شده است. از دیدگاه قدرت‌های جهانی، وجود یک اقلیم نیمه‌مستقل با اقتصاد غیرشفاف و تنش دائم با مرکز، مانعی بر سر راه کریدورهای منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری کلان است.

ایالات متحده آمریکا: تماس تلفنی مقامات آمریکایی (از جمله تام باراک) با مسرور بارزانی در بحبوحه این بحران، نشان‌دهنده نقش واشنگتن به‌عنوان «مدیریت‌کننده بحران» است. آمریکا دیگر حامی استقلال کردستان نیست (همان‌طور که در ۲۰۱۷ نشان داد)، اما از فروپاشی کامل اقلیم کردستان که متحد امنیتی آن در شمال عراق است نیز جلوگیری می‌کند. واشنگتن خواهان «اقلیمِ مهارشده و شفاف در چارچوب عراق یکپارچه» است.

ترکیه: آنکارا مهم‌ترین متغیر خارجی این معادله است. ترکیه طی یک دهه گذشته شریک اصلی خط لوله نفتی اربیل بود، اما پس از رأی دادگاه داوری پاریس (ICC) و نزدیک شدن آنکارا و بغداد بر سر پروژه جاده توسعه و پرونده پ.ک.ک، ترکیه عملاً امتیاز انحصاری انرژی را از اربیل پس گرفته و با بغداد معامله کرده است. حضور ک.ج.ک (پ.ک.ک) و اعلام آمادگی آن برای دفاع از اقلیم، بهانه‌ای مضاعف به ترکیه و بغداد برای هماهنگی امنیتی می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران: تهران همواره از عراق یکپارچه، اجرای احکام دادگاه عالی فدرال و کوتاه شدن دست شبکه‌های قاچاق انرژی و ترددهای غیررسمی مرزی استقبال کرده است. تضعیف تک‌روی‌های اقتصادی و امنیتی اربیل و نزدیکی بیشتر سلیمانیه (اتحادیه میهنی) به بغداد، کاملاً در راستای عمق استراتژیک و امنیت مرزهای غربی ایران است.

اتحادیه اروپا و کشورهای عربی: اروپا به ثبات جریان انرژی و جلوگیری از موج جدید پناهجویان حساس است؛ از این رو از ابتکارات میانجی‌گرانه (مانند نشست قوای سه‌گانه در اول دسامبر) حمایت می‌کند. کشورهای عربی خلیج فارس (به‌ویژه امارات و عربستان) نیز که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در عراق و اقلیم دارند، تداوم درگیری نظامی را به زیان منافع اقتصادی خود می‌بینند و از راه‌حل‌های نهادی در چارچوب قانون اساسی حمایت می‌کنند.

۵. دستاویزهای حقوقی بغداد در برابر استدلال‌های اربیل

نبرد اصلی میان دو طرف بر سر تفسیر قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق است:

دستاویزهای حقوقی بغداد:

o ماده ۱۱۰: اختیارات انحصاری دولت فدرال شامل ترسیم سیاست خارجی، امنیت ملی، حفاظت از مرزها و تنظیم سیاست‌های گمرکی و تجاری فرامرزی است.

o ماده ۱۱۱: «نفت و گاز ملک تمامی مردم عراق در همه اقلیم‌ها و استان‌هاست.»

o ماده ۱۱۴ و ۱۱۵: مدیریت مشترک میادین نفتی موجود و اولویت قوانین فدرال در صورت عدم توافق، به همراه احکام الزام‌آور دادگاه عالی فدرال (ماده ۹۴) که قراردادهای مستقل نفتی اقلیم را باطل اعلام کرده و دست نخست‌وزیر را برای اعمال حاکمیت باز گذاشته است.

استدلال‌های حقوقی اربیل:

o ماده ۱۱۷ و ۱۲۱: به رسمیت شناختن اقلیم کردستان و مقامات آن به‌عنوان یک نظام فدرال با اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی مستقل.

o ماده ۱۱۲: محدود بودن مدیریت فدرال به «میادین فعلی» (تولیدشده تا سال ۲۰۰۵) و تعلق اختیار اکتشاف و توسعه «میادین جدید» به اقلیم.

o اصل توافق و مشارکت: اربیل معتقد است دادگاه عالی فدرال به ابزاری سیاسی در دست اکثریت بغداد تبدیل شده و تفسیر یک‌جانبه قانون اساسی، روح فدرالیسم را نقض می‌کند.

۶. آینده خاندان‌های دوگانه قدرت در اقلیم (بارزانی و طالبانی) و جبهه‌بندی منتفعان و متضرران

شکاف عمیق میان اربیل (حزب دموکرات - بارزانی) و سلیمانیه (اتحادیه میهنی - طالبانی) که در این مجموعه اخبار به‌وضوح دیده می‌شود، پاشنه آشیل اقلیم در برابر بغداد است:

خاندان بارزانی (حزب دموکرات کردستان): بزرگ‌ترین متضرر ساختاری این تحولات است. بخش عمده میادین نفتی، گذرگاه‌های استراتژیک (مانند ابراهیم خلیل و حاجی عمران) و هژمونی اقتصادی در منطقه نفوذ حزب دمکرات کردستان قرار دارد. افشای احتمالی اطلاع قبلی سران اقلیم از تصمیمات بغداد (که در برخی گزارش‌ها به آن اشاره شده) نیز می‌تواند سرمایه اجتماعی بارزانی‌ها را در داخل اقلیم فرسایش دهد. با این حال، بارزانی‌ها به دلیل انسجام تشکیلاتی و روابط بین‌المللی، همچنان کارت‌های بازی مهمی برای چانه‌زنی دارند و به سادگی تسلیم نخواهند شد.

خاندان طالبانی (اتحادیه میهنی کردستان): در کوتاه‌مدت در جایگاه منتفع تاکتیکی قرار دارد. بافل طالبانی و فراکسیون‌های همسو با سلیمانیه، با حمایت از شعار «شفافیت درآمدها و مبارزه با فساد» و همسویی با احکام دادگاه فدرال، در تلاش‌اند انحصار اقتصادی-سیاسی حزب دموکرات در اقلیم را بشکنند و سهم مستقیم خود را از بغداد دریافت کنند. اما در بلندمدت، تضعیف نهاد «اقلیم کردستان» به زیان خود اتحادیه میهنی نیز تمام خواهد شد و این حزب را به یک بازیگر محلیِ وابسته به بغداد تقلیل می‌دهد.

سایر منتفعان و متضرران:

منتفعان: دولت مرکزی عراق (تقویت مشروعیت ملی و منابع درآمدی)، شهروندان و کارمندان اقلیم (در صورت اتصال مستقیم حقوق‌ها به بغداد و کاهش فساد محلی)، و جریان‌های اپوزیسیون کرد (مانند موضع میهنی، نسل نو و احزاب اسلامی) که همواره خواستار نظارت بغداد بر درآمدهای دو حزب حاکم بوده‌اند.

متضرران: شبکه‌های رانتی، مافیاهای قاچاق سوخت و کالا در مرزها، و شرکت‌های نفتی خارجی که قراردادهای مستقیم با اربیل امضا کرده‌اند.

۷. چشم‌انداز و میزان احتمال موفقیت اقدامات بغداد

آیا دولت علی الزیدی موفق خواهد شد حاکمیت کامل فدرال را بر میادین نفتی و گذرگاه‌های اقلیم اعمال کند؟ بررسی متغیرهای میدانی، حقوقی و بین‌المللی نشان می‌دهد که این مسیر به سه سناریو منتهی خواهد شد:

سناریوی محتمل: «توافق جدید مبتنی بر امتیازدهی حداکثری اربیل» بغداد به دنبال اشغال نظامی یا انحلال اقلیم کردستان نیست؛ بلکه از تهدید نظامی و ابزار قضایی به‌عنوان اهرم فشار حداکثری برای نشستن اربیل پای میز مذاکره (مانند نشست سران قوای سه‌گانه در اول دسامبر) استفاده می‌کند. در نهایت، اقلیم ناچار خواهد شد کنترل گمرکات رسمی، نظارت دیوان محاسبات فدرال بر درآمدها و مدیریت فروش نفت از طریق شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) را بپذیرد و در مقابل، سهم بودجه و حقوق کارمندان خود را تضمین کند. این به معنای موفقیت راهبردی بغداد در مهار خودمختاری اقتصادی اقلیم است.

سناریوی میان‌مدت: «فرسایش تدریجی و دوقطبی شدن اقلیم» در صورت مقاومت سرسختانه اربیل در برابر واگذاری میادین نفتی و گذرگاه‌ها، بغداد با همکاری سلیمانیه (اتحادیه میهنی) پروژه «استان‌محوری» را پیش خواهد برد؛ یعنی تعامل مستقیم مالی و اداری با استان سلیمانیه و حلبچه و محاصره اقتصادی منطقه نفوذ حزب دموکرات.

سناریوی تقابل نظامی گسترده با احتمال ضعیف: «درگیری محدود در نقاط تماس» ورود ارتش عراق به عمق شهرهای اقلیم با مقاومت شدید نیروهای پیشمرگه، ضدتروریسم و حتی گروه‌های مسلح کُرد (مانند پ.ک.ک) مواجه خواهد شد و عراق را به آستانه جنگ داخلی می‌برد؛ امری که با وتوی قاطع آمریکا، اروپا و حتی همسایگان روبه‌رو است. بنابراین، تحرکات نظامی فعلی بیشتر جنبه بازدارندگی و بستن مسیرهای قاچاق در خطوط تماس (مانند مرز نینوا و اربیل) را دارد تا تهاجم همه‌جانبه.

عراق وارد دورانی شده است که در آن «فدرالیسمِ توافقیِ پس از ۲۰۰۳» جای خود را به «فدرالیسمِ مشروط و قانون‌محورِ تحت هژمونی مرکز» می‌دهد. اقلیم کردستان نه منحل می‌شود و نه به استقلال می‌رسد؛ بلکه در حال بازگشت به جایگاه واقعی خود در قانون اساسی به‌عنوان یک واحد اداری-فدرالِ فاقد حاکمیت مستقل اقتصادی و امنیتی است.