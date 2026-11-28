سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غری از تصادف دو دستگاه سمند و پژو ۴۰۵ در محور بوکان - مهاباد خبر داد و گفت: این سانحه ۱ فوتی و ۱۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، اظهار کرد: ساعت ۱۸:۴۰ روز جمعه ۶ آذر ماه گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه سمند و پژو ۴۰۵ در محور بوکان _ مهاباد اعلام شد.



او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات برهان هلال‌احمر شهرستان بوکان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی گفت: این حادثه ۱۲ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

او همچنین از واژگونی یک دستگاه خودروی پرشیا در محور ارومیه - سلماس خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

محبوبی اضافه کرد: در حادثه دیگری نیز که بر اثر واژگونی خودرو در محور ماکو - شوط رخ داد، یک نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش کردپرس، «جاده مرگ» و «قتلگاه»، اسامی هستند که مردم برای نام بردن از مسیر مهاباد به بوکان از آنها استفاده می کنند. جاده ای که سال هاست در پس وعده های ساماندهی، جان انسان ها را می گیرد.

این محور که به (جاده برهان) هم شناخته می شود، ۶۵ کیلومتر طول دارد و به علت وجود پیچ‌های خطرناک تردد اتوبوس و کامیون و سبقت در ۸۰ درصد این مسیر ممنوع است.

حذف نقاط حادثه‌خیز و افزایش عرض آن در کاهش حوادث رانندگی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما ساماندهی اصولی آن سال هاست نادیده مانده است!





