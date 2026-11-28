وزارت کشور ترکیه:

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد نیروهای ژاندارمری در عملیات علیه افراد مظنون به ارتباط با داعش در ۲۹ استان، ۸۴ نفر را بازداشت کرده‌اند. این وزارتخانه عضویت در داعش، تبلیغ برای این گروه و تأمین مالی آن را از جمله اتهام‌های مطرح‌شده عنوان کرد.

به گزارش کردپرس، وزارت کشور ترکیه امروز شنبه ۲۸ نوامبر از اجرای عملیات گسترده ژاندارمری علیه افراد مظنون به ارتباط با داعش در ۲۹ استان این کشور خبر داد.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، این عملیات با هماهنگی اداره مبارزه با تروریسم فرماندهی کل ژاندارمری، دادستانی‌های جمهوری و فرماندهی ژاندارمری استان‌های مربوطه انجام شد و در جریان آن ۸۴ نفر بازداشت شدند.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است افراد بازداشت‌شده در فعالیت‌های داعش عضویت داشته‌اند، از طریق حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی برای این گروه تبلیغ کرده‌اند و با استفاده از افراد مرتبط و مؤسساتی که در پوشش سازمان‌های خیریه فعالیت می‌کردند، منابع مالی در اختیار داعش قرار داده‌اند.

براساس این اطلاعیه، تحقیقات قضایی و امنیتی درباره افراد بازداشت‌شده و شبکه‌های مالی مرتبط با آنان ادامه دارد. وزارت کشور اعلام کرده است عملیات علیه فعالیت‌ها و ساختار تأمین مالی داعش در ترکیه ادامه خواهد یافت.

در اطلاعیه منتشرشده، نام استان‌هایی که عملیات در آنها انجام شده، جزئیات مدارک کشف‌شده و وضعیت حقوقی افراد بازداشت‌شده اعلام نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست چه تعداد از بازداشت‌شدگان به دادگاه معرفی یا با درخواست بازداشت موقت مواجه خواهند شد.