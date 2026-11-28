مختار خانی گفت: در جریان گشت‌زنی هدفمند مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه، این گروه ٥ نفره شناسایی و متوقف شدند.



او افزود: در این عملیات دو قبضه سلاح شکاری کشف و برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی تحویل داده شد.

خانی با تأکید بر تداوم گشت و نظارت برای پیشگیری از تخلفات شکار و صید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.



دستگیری ٣متخلف شکار غیرمجاز در پلدشت پیش از اقدام به شکار

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پلدشت هم از دستگیری ٣ متخلف شکار غیرمجاز با همکاری عوامل گروهان مرزی سد ارس، پیش از هرگونه اقدام به شکار خبر داد.



مهدی محمدی گفت: با هوشیاری و همکاری عوامل گروهان مرزی سد ارس، سه متخلف شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و در این ماموریت سه قبضه سلاح شکاری مجاز، به همراه مقادیری مهمات و ادوات شکار کشف و ضبط شد و متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

محمدی با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک شبانه‌روزی با عوامل هنگ مرزی در زیستگاه‌های حساس آبی شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین پاسگاه مرزی اطلاع دهند.



دستگیری ٥ شکارچی غیرمجاز در تالاب حسنلو

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده نیز از دستگیری ٥ شکارچی غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست در تالاب حسنلو خبر داد.



اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل تالاب حسنلو، پنج نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.



او افزود: در این ماموریت پنج قبضه سلاح شکاری و یک قطعه اردک کشف و ضبط شد. پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری شکارچی متخلف در چالدران با لاشه ۹ جانور وحشی

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران از دستگیری یک شکارچی متخلف با همکاری نیروی انتظامی و کشف یک قبضه سلاح شکاری و لاشه ۹ جانور وحشی خبر داد.



حجت آذریار گفت: در جریان گشت و کنترل‌های حفاظتی و اقدامات نظارتی یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران، یک شکارچی متخلف با همکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.



او افزود: از این فرد یک قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و ادوات شکار به همراه لاشه پنج قطعه کبوتر، دو قطعه زاغچه و دو سر خرگوش کشف و ضبط شد.

آذریار گفت: پرونده فرد متخلف نیز به همراه مستندات و اقلام کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

