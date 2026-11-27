فرمانده تیپ یکم پیاده شایعه عقبنشینی پیشمرگه از قرههنجیر را تکذیب کرد
به گزارش کُردپرس به نقل از وبسایت آوینه، سرتیپ «طالب فاروق محمد»، فرمانده تیپ یکم پیاده در محدوده قرههنجیر، در بیانیهای اعلام کرد: «از منظر مسئولیت ملی و نظامی، بهعنوان فرمانده تیپ یکم پیاده در محدوده قرههنجیر، تمامی شایعات و اخبار کذبی را که از عقبنشینی نیروهای ما از این منطقه حکایت دارند، بهطور کامل تکذیب میکنیم.»
فرمانده تیپ یکم پیاده در بخش دیگری از این بیانیه به تمامی طرفها اطمینان داد و تصریح کرد: «پیشمرگههای تیپ یکم پیاده، همچون همیشه با روحیهای پولادین و آمادگی کامل در سنگرهای دفاعی حضور دارند و به حفاظت از امنیت، ثبات منطقه و جان و مال شهروندان ادامه میدهند.»
سرتیپ طالب فاروق محمد در پایان بیانیه خود با اشاره به اهداف پشت پرده این شایعات خاطرنشان کرد: «انتشار اینگونه اخبار بیاساس تنها با هدف ایجاد نگرانی و دلهره در میان شهروندان صورت میگیرد و هیچ پایه و اساس درستی ندارد. ما همچون همیشه سپر دفاعی خاک و مردم کردستان خواهیم بود و یک وجب از سنگرهای خود را تخلیه نخواهیم کرد.»
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