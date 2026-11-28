شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، با انتقاد از نحوه مدیریت درآمدهای اقلیم کردستان، مدعی شد درآمد حاصل از نفت، گذرگاه‌های مرزی و منابع غیرنفتی به جیب دو حزب اصلی و چند خانواده مشخص می‌رود و احزابی که جرئت بیان چنین انتقادهایی را ندارند، نمی‌توانند خود را اپوزیسیون واقعی بدانند.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، با انتقاد از عملکرد دو حزب اصلی اقلیم کردستان، اعلام کرد درآمدهای حاصل از نفت، گذرگاه‌های مرزی و منابع غیرنفتی به‌جای بازگشت به شهروندان، در اختیار دو حزب اصلی و چند خانواده مشخص قرار می‌گیرد.

به نوشته درەو، شاسوار عبدالواحد در مطلبی در شبکه‌های اجتماعی نوشت هر حزبی در اقلیم کردستان که خود را اپوزیسیون می‌نامد، اما جرئت بیان مطالب مطرح‌شده از سوی جنبش نسل نو را ندارد، اپوزیسیون واقعی نیست؛ بلکه کارمند دو حزب اصلی است یا به‌صورت ماهانه از آنها پول دریافت می‌کند.

وی تأکید کرد که سخنان متناقض و دوگانگی در معیارها نمی‌تواند یک اپوزیسیون واقعی ایجاد کند.

رئیس جنبش نسل نو در ادامه با تشریح مواضع این جریان سیاسی گفت که این جنبش از هیچ موضوعی که در راستای منافع مردم کردستان و عراق نباشد، دفاع نمی‌کند.

شاسوار عبدالواحد با انتقاد از نحوه مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای غیرنفتی اقلیم اظهار کرد که این درآمدها به جیب دو حزب اصلی و چند خانواده مشخص می‌رود، درحالی‌که منافع حاصل از آنها باید به شهروندان بازگردد.

وی همچنین یادآور شد که جنبش نسل نو طی سال‌های گذشته خواستار شفافیت، تقویت نهادهای اقلیم، به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی در خدمت شهروندان، تقویت رسانه‌های آزاد، حمایت از اپوزیسیون و نظارت مالی بوده است؛ اما به‌جای پاسخگویی به این مطالبات، اعضای این جریان متهم، زندانی و به خیانت متهم شده‌اند.

شاسوار عبدالواحد با طرح پرسش‌هایی درباره سرنوشت درآمد میادین نفتی در سال‌های گذشته، گفت مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده و چه کسانی از آن سود برده‌اند.

وی افزود کسانی که این درآمدها را دریافت کرده و از آنها منتفع شده‌اند، باید از میادین نفتی و منافع خود دفاع کنند؛ اما شهروندان کردستان که هیچ منفعتی از این میادین و گذرگاه‌های مرزی نبرده‌اند، وظیفه‌ای برای دفاع از آنها ندارند.

رئیس جنبش نسل نو در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار تشکیل دولت نجات ملی به ریاست یک چهره تکنوکرات شد و تأکید کرد چنین دولتی باید اولویت‌های شهروندان را در دستور کار قرار دهد، شفافیت را در رأس فعالیت‌های خود قرار دهد، نهادها را تقویت کند و منابع و درآمدها را به صاحبان واقعی آنها، یعنی مردم، بازگرداند.

وی در پایان تأکید کرد موضع جنبش نسل نو مبتنی بر دفاع از حقوق مردم، سازش‌نکردن با فساد و پرهیز از معیارهای دوگانه است و این جریان در شرایط دشوار و هنگام پاسخگویی نیز از مسئولان فاسد حمایت نخواهد کرد.