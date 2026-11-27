ک‌ج‌ک (کنفدرالیسم جوامع کردستان) از تصمیم دولت بغداد برای محدود کردن حقوق اقلیم کردستان انتقاد کرد و اعلام داشت که به مسئولیت خود برای حفاظت از دستاوردهای جنوب کردستان (اقلیم کردستان عراق) عمل خواهد کرد. این نهاد هم‌زمان خواستار همبستگی کردها و توقف اقدامات تمرکزگرایانه عراق شد و تأکید کرد: «عراق باید از اقدامات هژمونی‌طلبانه و تمرکزگرایانه دست بردارد و کردها نیز باید در چنین مرحله‌ای برای حفاظت از دستاوردهای خود در چارچوب اتحاد حرکت کنند.»

به گزارش کردپرس ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک‌ج‌ک) روز جمعه 27/ 11/ 2026 در بیانیه‌ای منتشر کرد: «دولت عراق قدمی اشتباه برمی‌دارد؛ گام اشتباهی برداشته است که از نظر وحدت دموکراتیک و ثبات عراق می‌تواند مشکلات جدی به همراه داشته باشد. هم برای تمام عراق و هم برای کردها، بهترین و خیرترین کار این است که دولت عراق از این گام اشتباه دست بردارد و با ذهنیاتی حرکت کند که وحدت دموکراتیک عراق را تقویت می‌کند.»

ک‌ج‌ک تشکیل یک «دولت وحدت ملی دموکراتیک» در اقلیم کردستان را راه برون‌رفت و رهایی از خطرات پیش روی کردستان عراق می‌داند و در این باره می‌گوید: «برای اینکه کردها با چنین وضعیتی روبه‌رو نشوند، اتحاد دموکراتیک کرد بسیار مهم است. کردها نیز باید از نظر سیاسی از ذهنیت تمرکزگرایی دست بردارند و ذهنیت اتحاد دموکراتیک را مبنای کار خود قرار دهند. ذهنیت احزاب برای تحمیل حاکمیت خود، کردها و فدراسیون را تقویت نمی‌کند؛ اساساً دلیل ضعفی که تاکنون رخ داده، عدم ایجاد اتحاد دموکراتیک کرد است.»

در این بیانیه آمده است: «زیدی می‌گوید تصمیم گرفته‌اند میادین نفتی و گذرگاه‌های مرزی جنوب کردستان را تحویل دولت مرکزی دهند. این به معنای آن است که تمامی منابع اقتصادی اقلیم تحویل دولت مرکزی داده شود. جامعه و یک سیستم سیاسی زمانی که از منابع مالی محروم شود، کاملاً به بند کشیده می‌شود. به‌ویژه در دوران کنونی، منابع مالی از نظر ساخت و حفاظت از سیستم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی دارند.»

ک‌ج‌ک می‌افزاید: «تلاش دولت عراق برای بازگشت دوباره به ذهنیت تمرکزگرایی و تلاش برای کاهش حقوق جنوب کردستان، به معنای تحمیل مجدد ذهنیت تمرکزگرایی پیشین است؛ در حالی که همین ذهنیت باعث شده بود عراق ده‌ها سال با کردها وارد مشکلات جدی شود. بنابراین دولت عراق قدمی اشتباه برمی‌دارد؛ گامی که از نظر وحدت دموکراتیک و ثبات عراق می‌تواند مشکلات جدی به دنبال داشته باشد. بهترین کار برای تمام عراق و کردها این است که دولت عراق از این گام اشتباه دست بردارد و با ذهنیاتی حرکت کند که وحدت دموکراتیک عراق را تقویت نماید.»

ریاست مشترک ک‌ج‌ک در این بیانیه تصریح کرده است: «اتحاد دموکراتیک کرد بسیار مهم است و کردها باید از نظر سیاسی از ذهنیت تمرکزگرایی دست برداشته و اتحاد دموکراتیک را مبنا قرار دهند. آنچه اکنون جنوب کردستان به آن نیاز دارد، تشکیل یک دولت وحدت ملی دموکراتیک است که همه احزاب سیاسی در آن حضور داشته باشند؛ دولتی که نه متعلق به یک حزب باشد و نه دو حزب، بلکه دولتی باشد که تمام اقشار اجتماعی و سیاسیِ همه احزاب کردی در آن نمایندگی شوند.»

همچنین خاطرنشان کرده است: «مبارزه ۵۴ ساله ما در ساختن این دستاوردها سهم بزرگی دارد، بنابراین تمامی ملت کرد و نیروهای سیاسی ملت کرد از دستاوردهای جنوب کردستان صیانت می‌کنند و جنبش آزادی‌خواهی ما برای حفاظت از دستاوردهای جنوب کردستان همچون گذشته، از این پس نیز به مسئولیت خود عمل خواهد کرد.»

در ارتباط با تشکیل دولت اقلیم کردستان، ک‌ج‌ک می‌گوید: «رهبر آپو (عبدالله اوجالان) دو سال است که پیشنهاد تشکیل یک دولت اتحاد دموکراتیک را می‌دهد که همه احزاب کردی کردستان عراق در آن جای بگیرند و فراخوان‌های خود را با این هدف مستقیماً به حزب دموکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) رسانده است. نیروهای سیاسی اقلیم کردستان باید راه‌حل مشکلات را در اتحاد دموکراتیک بیابند.»

بر اساس این بیانیه، اوجالان گفته است: «آنچه کردها را قدرتمند می‌کند، آن دولت اتحاد دموکراتیک است.» ک‌ج‌ک تأکید می‌کند که «ما ماه‌هاست برای این امر فراخوان می‌دهیم و آن را ارزیابی می‌کنیم. امروز بیشتر و بهتر درک شده است که پیشنهاد و فراخوان رهبر آپو چقدر اهمیت دارد.»

در خصوص وضعیت مناطق کردنشین کشورهای همسایه، ک‌ج‌ک بیان می‌کند: «هنوز بر هر چهار بخش کردستان آن ذهنیت‌های سیاسی حاکم هستند که می‌خواهند کردها را تحت سلطه نگه دارند و اراده ملت دموکراتیک کرد را به رسمیت نشناسند؛ بنابراین کردها در تمامی بخش‌های کردستان باید در اتحاد دموکراتیک باشند و همچنین تمام نیروهای دموکراسی و آزادی خاورمیانه و جهان نیز باید به مبارزه آزادی‌خواهی و دموکراسی کردها نیرو ببخشند.»

این نهاد بار دیگر خواستار آن شده است که «عراق از اقدامات هژمونی‌طلبانه و تمرکزگرایانه دست بردارد و کردها نیز باید در چنین مرحله‌ای برای حفاظت از دستاوردهای خود در چارچوب اتحاد حرکت کنند.»

در تاریخ ۲۴ ماه جاری، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، مجموعه‌ای از تصمیمات را در خصوص گذرگاه‌های مرزی، میادین نفتی اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه صادر کرد که واکنش‌های تند داخلی را در پی داشت و کنفدرالیسم جوامع کردستان (ک‌ج‌ک) این تصمیمات را مداخله مستقیم و تلاشی برای تضعیف ساختار فدرالی اقلیم نامید.