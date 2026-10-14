آغاز فصل تهیه رب انار در عفرین؛ تداوم یک سنت دیرینه کُردی

سرویس سوریه - با آغاز فصل برداشت انار در عفرین، خانواده‌های این منطقه تهیه رب انار را برای مصرف در فصل زمستان آغاز کرده‌اند؛ سنتی که زنان عفرین با حفظ شیوه‌های سنتی، نسل‌به‌نسل به یکدیگر منتقل کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، با آغاز فصل برداشت انار در عفرین، ساکنان این منطقه طبق رسم هر ساله، انارهای باغ‌های خود را جمع‌آوری کرده و با مشارکت اعضای خانواده، فرایند تهیه رب انار را آغاز می‌کنند. این محصول از گذشته جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم عفرین داشته و علاوه بر مصرف در زمستان، در تهیه انواع غذاها نیز استفاده می‌شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این شیوه سنتی، خانواده‌ها پس از جمع‌آوری انارها، آن‌ها را به خانه منتقل کرده و دانه‌های انار را از پوست جدا می‌کنند. سپس دانه‌ها را در کیسه‌هایی قرار می‌دهند و با استفاده از چوب و فشار پا، آب انار را به‌طور کامل استخراج می‌کنند تا تنها هسته‌های آن باقی بماند.

پس از استخراج آب انار، مایع به‌دست‌آمده را در ظرفی تمیز می‌ریزند و به مدت ۲۴ ساعت در فضای باز قرار می‌دهند. روز بعد، آب انار را روی اجاق هیزمی می‌گذارند و می‌جوشانند تا به‌تدریج غلیظ شود و به قوام موردنظر برسد.

پس از غلیظ‌شدن رب، ظرف را از روی حرارت برمی‌دارند و اجازه می‌دهند محصول خنک شود. سپس رب انار را در ظروف مخصوص نگهداری می‌کنند تا در فصل زمستان مورد استفاده قرار گیرد.

کاربرد رب انار در فرهنگ غذایی عفرین

رب انار در عفرین تنها برای مصرف در فصل زمستان تهیه نمی‌شود، بلکه در تمام فصل‌های سال برای طعم‌دارکردن و تهیه غذاهایی مانند دلمه، سالاد و انواع غذاهای گوشتی نیز کاربرد دارد.

زنان عفرین نقش مهمی در حفظ این سنت غذایی داشته‌اند و با انتقال روش‌های سنتی تهیه رب انار از نسلی به نسل دیگر، به تداوم بخشی از میراث فرهنگی و غذایی این منطقه کمک کرده‌اند.