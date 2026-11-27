فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق با حمایت از ابتکار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این کشور، برای برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر با هدف حل اختلافات بغداد و اربیل، تأکید کرد قانون اساسی باید مبنای حل‌وفصل مسائل و تضمین حقوق مردم کردستان و تمامی شهروندان عراق باشد.

به گزارش کردپرس، فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس نمایندگان عراق از ابتکار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این کشور، برای برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر با هدف حل‌وفصل مسائل حل‌نشده میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان حمایت کرد.

به نوشته دراو مدیا، این فراکسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد قانون اساسی عراق باید نقشه راه حل اختلافات میان بغداد و اربیل و تضمین‌کننده حقوق مردم کردستان و تمامی شهروندان عراق باشد.

در این بیانیه آمده است که مقدمه قانون اساسی عراق بر ضرورت حفظ توازن، سازش و مشارکت واقعی تأکید دارد؛ اصولی که پایه‌های شکل‌گیری عراق جدید بر آنها استوار شده است.

فراکسیون اتحادیه میهنی همچنین بار دیگر بر ضرورت تبدیل قانون اساسی به مبنای حل مشکلات و تضمین حقوق تمامی اقشار مردم عراق تأکید کرده و به‌ویژه از مردم کردستان به‌عنوان مردمی یاد کرده است که در گذشته برای تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای همه عراقی‌ها فداکاری کرده‌اند.

این فراکسیون همچنین معتقد است گفت‌وگو و تفاهم مشترک، ضامن حفظ یکپارچگی عراق و زمینه‌ساز ساختن آینده‌ای شکوفا خواهد بود.

در بخش دیگری از بیانیه، فراکسیون اتحادیه میهنی حمایت خود را از هر اقدامی که به حفظ شفافیت درآمدهای عراق، ریشه‌کن‌کردن پدیده فساد و صیانت از ثروت‌های عمومی این کشور منجر شود، اعلام کرده است.