دیدار مظلوم عبدی و بافل طالبانی در اربیل؛ حمایت اتحادیه میهنی از حقوق کُردهای سوریه

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در اربیل با «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان دیدار کرد. طالبانی در این دیدار بر حمایت از حقوق ملی و قانون اساسی کُردها در سوریه و پشتیبانی از تلاش‌ها برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز و ثبات تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، «بافل طالبانی» رئیس اتحادیه میهنی کردستان (YNK) و «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، روز ۱۳ اکتبر در اربیل دیدار کردند. دفتر رئیس اتحادیه میهنی کردستان با اعلام این خبر، از حضور «قباد طالبانی» معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان و «شالاو کوسرت رسول» در این نشست خبر داد.

بر اساس گزارش منتشرشده، در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بافل طالبانی در این نشست بر حمایت خود از حقوق ملی و قانون اساسی مردم کُرد در سوریه تأکید کرد و گفت از هر اقدامی که به تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و ثبات منجر شود، حمایت می‌کند.

در مقابل، مظلوم عبدی نیز از نقش بافل طالبانی و اتحادیه میهنی کردستان در گفت‌وگوهای مربوط به سوریه و حمایت از حقوق کُردها در چارچوب توافق‌ها قدردانی کرد و این نقش را مهم دانست.