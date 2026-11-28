به گزارش کردپرس، قرار است روز شنبه 28 نوامبر هیئتی عالی‌رتبه از حزب دموکرات کردستان به ریاست نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی به سلیمانیه سفر کند و ساعت ۱۱ پیش از ظهر در دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان با مقام‌های ارشد این حزب دیدار کند.

بر اساس اطلاعات رسانه‌های نزدیک به دو حزب، هیئت حزب دموکرات متشکل از نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، معاونان رئیس حزب، به همراه شماری از اعضای دفتر سیاسی خواهد بود. در مقابل، بافل طالبانی و قباد طالبانی به همراه تعدادی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در این نشست حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این نشست، هماهنگی مواضع دو حزب پیش از نشست مورد انتظار در بغداد است؛ نشستی که به پیشنهاد رئیس شورای عالی قضایی عراق و تحت عنوان «گفت‌وگوی ملی» قرار است سه‌شنبه آینده با حضور شماری از رهبران سیاسی شیعه و سنی برگزار شود.

این گفت‌وگوها با هدف حل اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق، در پی تصمیم‌های علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، درباره کنترل مرزهای اقلیم کردستان با کشورهای همسایه، گذرگاه‌های مرزی و تحویل درآمدهای نفتی اقلیم برگزار می‌شود؛ تصمیم‌هایی که پس از متهم شدن مقام‌های اقلیم به قاچاق نفت اتخاذ شده‌اند.