بارزانی میانجیگری میان ایران و آمریکا را تأیید کرد

رئیس اقلیم کردستان عراق با تأیید نقش خود در میانجیگری میان ایران و طرف‌های درگیر، تأکید کرد که اقلیم به احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران اجازه انجام حملات مسلحانه علیه ایران را نمی‌دهد و خاک اقلیم را محل آغاز تهدید علیه تهران نخواهد کرد.

به گزارش کردپرس، رئیس اقلیم کردستان عراق با تأیید گزارش‌ها درباره نقش خود در میانجیگری گفت: «میانجیگری من تا حد زیادی درست است و آنچه در این گزارش آمده صحیح است؛ من این نقش را ایفا کردم.» وی همچنین تأکید کرد که اقلیم کردستان عراق به احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که به هیچ‌وجه اجازه انجام حملات مسلحانه علیه ایران را نخواهند داشت. رئیس اقلیم کردستان با اشاره به همسایگی اقلیم با ایران افزود: «ایران همسایه ماست و این جنگ، جنگ ما نبوده است؛ اقلیم کردستان محل آغاز تهدید ایران نخواهد بود.»