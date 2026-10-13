آذربایجان غربی ٧ شهرستان سبز گازرسانی شده دارد

به گزارش کردپرس، جمشید درستکار با اشاره به وضعیت گازرسانی در شهرستان نقده اظهار کرد: با برخورداری تمامی خانوارهای شهری و روستایی واجد شرایط در نقده از گاز طبیعی، این شهرستان به جمع مناطق سبز گازرسانی استان پیوست.

او افزود: در حال حاضر حدود ۵۱ هزار مشترک شهری و روستایی در این شهرستان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

درستکار با یادآوری اینکه از مجموع مشترکان گاز نقده، ۳۵ هزار مشترک شهری و ۱۶ هزار مشترک روستایی هستند، تاکید کرد: تمامی روستاهای واجد شرایط و قابل گازرسانی شهرستان نیز به شبکه سراسری گاز متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۹۲ روستای نقده زیر پوشش شبکه سراسری گاز قرار دارند، ادامه داد: گازرسانی به تمام روستاهای واجد شرایط این شهرستان به پایان رسیده است.

درستکار همچنین به اجرای پروژه حفرات خالی در نقده اشاره کرد و گفت: این پروژه طی ماه‌های اخیر به پایان رسیده و در قالب آن چهار هزار متر شبکه گازرسانی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی افزود: با اجرای این پروژه، زمینه بهره‌مندی ۱۵۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی فراهم شد که گامی دیگر در راستای تکمیل پوشش گازرسانی و ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان مناطق مختلف شهرستان نقده محسوب می‌شود.

او با اشاره به وضعیت برخورداری خانوارهای استان از گاز طبیعی گفت: در حال حاضر ۹۹.۹۸ درصد خانوارهای شهری و ۹۱ درصد خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.