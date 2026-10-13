رکوردزنی حجم آب سد بوکان طی ٢٠ سال اخیر/٣١٦ میلیون مترمکعب آب ذخیره شد

به گزارش کردپرس، عباس عباسی در این باره اظهار کرد: هم اکنون ۳۱۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهیدکاظمی ذخیره شده که از این میزان ۱۲ میلیون مترمکعب در سال آبی جدید وارد سد شده است.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر این سد در مدت مشابه سال گذشته افزود: در این مقطع از سال، حجم آب ذخیره‌شده در سد ۶۴.۹ میلیون مترمکعب بود و هیچ ورودی آبی به مخزن ثبت نشده بود.

مدیر امور منابع آب بوکان با بیان اینکه ورودی آب سد شهیدکاظمی هم‌اکنون به ۵.۳۵ مترمکعب در ثانیه رسیده است، گفت: افزایش ورودی آب به این سد ناشی از رهاسازی آب از سد چراغ‌ویس سقز است که در بالادست سد شهیدکاظمی قرار دارد.

عباسی ادامه داد: تراز دریاچه سد بوکان هم‌ اکنون به یک‌هزار و ۴۰۹.۵۸ متر رسیده است، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌هزار و ۳۹۷ متر بود.

وی با اشاره به خروجی کنونی ۱۴ مترمکعب آب در ثانیه از سد اظهار کرد: در سال آبی گذشته، علاوه بر تامین حق‌آبه محیط زیست، ۱۹ میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب بوکان و بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیز برای بخش کشاورزی رهاسازی شد.

مدیر امور منابع آب بوکان همچنین از افزایش قابل توجه ورودی آب به این سد در سال آبی گذشته خبر داد و گفت: از اول مهر ۱۴۰۴ تا اول مهر ۱۴۰۵، در مجموع ۲.۲ میلیارد مترمکعب آب وارد سد شهیدکاظمی بوکان شد که در مقایسه با ۳۰۳ میلیون مترمکعب ورودی در سال پیش از آن، افزایش ۶۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

عباسی با اشاره به اهمیت این سد در تامین منابع آبی منطقه افزود: سد بوکان از سدهای بزرگ آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و حوضه آبریز آن حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد که بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.