۲۳ پژوهشگر دانشگاه کردستان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

به گزارش کرد پرس، بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی پایگاه داده الزویر و دانشگاه استنفورد، فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان با استناد به داده های به روزرسانی شده در اوت ۲۰۲۶ و انتشار رسمی در هفتم اکتبر همین سال، پژوهشگران را در ۲ بخش عملکرد دوره حرفه ای و عملکرد یک ساله در سال ۲۰۲۵ ارزیابی کرده است.

در این ارزیابی، شاخص های مختلف علم سنجی از جمله تعداد استنادات، شاخص اچ، شاخص اچ ام تعدیل شده با در نظر گرفتن هم تألیفی و امتیاز ترکیبی یا C-score مبنای بررسی عملکرد علمی پژوهشگران قرار گرفته است.

دانشگاه کردستان این موفقیت را حاصل فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران خود دانسته و بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه برای حل مسائل منطقه ای و ملی، توسعه فناوری های کاربردی و ارتقای کیفیت آموزش عالی تأکید کرده است.

بر اساس فهرست اعلام شده، اسامی ۲۳ پژوهشگر دانشگاه کردستان به ترتیب عبارت است از:

۱. دکتر عبدالله سلیمی

۲. دکتر حسن بیورانی

۳. دکتر روناک دقیق

۴. دکتر محمدرضا ستاره

۵. دکتر کیومرث کرمی

۶. دکتر رحمت صادقی

۷. دکتر جعفر عبدالله زاده

۸. دکتر مراحم اشنگرف

۹. دکتر فاطمه دانشفر

۱۰. دکتر عطاالله شیرزادی

۱۱. دکتر قباد شفیعی

۱۲. دکتر آرمان صادقی

۱۳. دکتر هادی صمیمی اخیجهانی

۱۴. دکتر محمد رضایی

۱۵. دکتر مریم محمدی

۱۶. دکتر حسین درویشی

۱۷. دکتر هیمن شهابی

۱۸. دکتر جلیل فتحی

۱۹. دکتر هیمن گل پیرا

۲۰. دکتر سعدون عزیزی

۲۱. دکتر میثم اکبری

۲۲. دکتر مهران علوی

۲۳. دکتر طیبه تامرادی