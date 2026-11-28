بە گزارش کردپرس سخنگوی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش شبکه روداو درباره تنش‌های اخیر میان بغداد و اربیل اعلام کرد که این اتحادیه تحولات عراق را با دقت دنبال می‌کند و از دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق می‌خواهد اختلافات خود را از طریق گفت‌وگوی سازنده حل‌وفصل کنند.

شبکە روداو اعلام کرد این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در گفت‌وگو با مدیر دفتر رووداو در واشنگتن، از عراقِ مستقل، متحد و فدرال و اقلیم کردستانِ باثبات و برخوردار از توسعه در چارچوب عراق حمایت کرده بود.

وی همچنین بر حمایت واشنگتن از حل مسائل حل‌نشده میان بغداد و اربیل از طریق گفت‌وگو و در چارچوب قانون اساسی عراق تأکید کرده بود.

این موضع‌گیری‌های بین‌المللی در پی تصمیم‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق مبنی بر اعمال کنترل بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و واگذاری مدیریت شماری از میادین نفتی به وزارت نفت عراق صورت می‌گیرد؛ تصمیم‌هایی که با واکنش منفی مقام‌های اقلیم روبه‌رو شد.

در همین ارتباط، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه‌ای مشترک این تصمیم‌ها را محکوم کردند و آن‌ها را نقض حقوق قانون اساسی و عبور از «خطوط قرمز» دانستند.