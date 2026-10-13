شناسایی ۱۳ هزار پرنده مهاجر در تالاب ها و زیستگاه های آبی کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به شناسایی بیش از ۱۳ هزار قطعه پرنده مهاجر در جریان سرشماری سال گذشته در ۱۴ سایت آبی استان گفت: تالاب بین المللی زریبار با میزبانی بیش از ۱۵۰ گونه مختلف، بیشترین تنوع گونه ای پرندگان را در میان زیستگاه های مورد اشاره داشته است.

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی هم زمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از پرندگان و زیستگاه های طبیعی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: حفاظت از پرندگان مهاجر تنها با اقدامات دستگاه های دولتی محقق نمی شود، بلکه همراهی مردم و جوامع محلی نیز در این زمینه ضروری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: مشارکت آگاهانه شهروندان در ثبت مشاهدات پرندگان می تواند داده های ارزشمندی برای مدیریت و پایش مسیرهای مهاجرتی و حفاظت مؤثرتر از این گونه ها فراهم کند.

زندی با اشاره به اهمیت تنوع زیستی تالاب ها و منابع آبی استان بیان کرد: در جریان پایش و سرشماری سال گذشته، ۱۴ سایت آبی کردستان بررسی شد که طی آن بیش از ۱۳ هزار قطعه پرنده مهاجر شناسایی شد.

وی تخریب زیستگاه ها، تغییرات اقلیمی، خشک شدن تالاب ها و شکار غیرمجاز را از مهم ترین تهدیدهای پیش روی پرندگان مهاجر برشمرد و بر ضرورت مقابله با این عوامل تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به شعار امسال روز جهانی پرندگان مهاجر با عنوان «هر پرنده مهم است، هر مشاهده ارزشمند است»، گفت: توجه به این شعار می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت و جلوگیری از کاهش جمعیت گونه های ارزشمند پرندگان باشد.

زندی در پایان از دوستداران طبیعت خواست با مشارکت در برنامه های حفاظتی و همکاری در صیانت از مناطق حفاظت شده، در حفظ زیستگاه های طبیعی و پایداری اکوسیستم های استان نقش آفرینی کنند.