کردپرس
انفجار یک پایگاه نظامی متروکه در حومه دمشق توسط رژیم صهیونیستی
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۰۸:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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انفجار یک پایگاه نظامی متروکه در حومه دمشق توسط رژیم صهیونیستی

سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی روز دوشنبه، یک پایگاه نظامی متروکه را در منطقه تل حربون، در نزدیکی شهرک بیت‌جن در حومه دمشق، منفجر کردند.

به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی یک پایگاه نظامی متروکه در منطقه تل حربون، واقع در نزدیکی شهرک بیت‌جن در حومه دمشق سوریه را منفجر کردند. این حمله در روز دوشنبه گزارش شد اما تاکنون اطلاعاتی درباره جزئیات عملیات، علت انفجار یا میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از آن منتشر نشده است.

بر اساس خبر منتشر شده در خبرگزاری هاوار، این پایگاه نظامی در منطقه تل حربون قرار داشته و پیش از این تخلیه شده بود. تاکنون هیچ اطلاعات تکمیلی درباره چگونگی انجام انفجار، احتمال وارد آمدن خسارت به مناطق اطراف یا پیامدهای احتمالی این اقدام منتشر نشده است.

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