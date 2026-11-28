به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز شنبه در بازدید از بیمارستان امید و انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی در ارومیه افزود: در راستای پر شدن خلا این بخش، همه توان بخش دولتی را به کار گرفته ایم و علاوه بر توجه به مولدسازی در راستای احداث بیمارستان در شهرستان های مختلف، قصد افتتاح هرچه سریع تر بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه را داریم.

وی اضافه کرد: بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی شهید بهشتی ارومیه با کارسازی هایی که شده، در حال احداث با سرعت مناسب است و حتی اقداماتی برای تجهیز آن از طریق وزارت بهداشت آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: در حالی که اعتبار مصوب برای این بیمارستان در سال جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، نزدیک به ٣هزار میلیارد تومان از منابع مختلف اعتباری به این طرح تزریق می کنیم.

استاندار آذربایجان غربی با تمجید از تلاش بی وقفه مجموعه بیمارستان امید و انجمن خیریه بیماران سرطانی در ارومیه که سال هاست در این عرصه خدمت رسانی می کند، اظهار کرد: طرحی در دست اجرا داریم تا با همکاری همه بخش ها در استان کمک موثری به بیماران خاص داشته باشیم.

رحمانی گفت: در نظر داریم خیریه های حوزه درمان را هم هماهنگ با این طرح پیش ببریم تا کمک انجام شده با تاثیر بسیار بیشتری در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم تلاش بیشتر در بخش آگاهی رسانی برای ارائه اطلاعات خدمات موسسات خیریه ای نظیر امید در ارومیه افزود: مردم باید بدانند که افراد و نهادهای خیر در صورت بروز بیماری های خاص کمک‌کار هستند و چه کمک هایی می توانند انجام دهند.