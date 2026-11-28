سرویس آذربایجان غربی- اثر «شمال شکیبایی» عکاس جوان و خوش ذوق این شهرستان در مسابقات بین المللی روسیه عنوان بهترین عکس را کسب کرد.

به گزارش کردپرس، این عکاس جوان در مسابقات بین المللی عکاسی روسیه با عنوان ۳۵AWARDS ۲۰۲۶–Successful Mobile Shot و در بخش کار موفق به کسب عنوان ارزشمند BEST OF CONTEST (بهترین عکس مسابقه) شد.

مسابقات بین المللی عکاسی روسیه با حضور پنج هزار و ۲۸۴ عکاس و ارائه ۲۱ هزار و ۳۵۲ عکس از سراسر جهان برگزار شد.

شمال شکیبایی عکاس و هنرمند جوان و متولد ۱۳۷۵ در شهر مهاباد و دانش‌آموخته‌ مهندسی عمران است که هنر عکاسی را از سال ۱۳۹۵ در انجمن سینمای جوانان مهاباد آغاز کرد و اکنون در بخش عکس خیابانی و محیط زیست به یکی از چهره‌های مطرح تبدیل شده است.