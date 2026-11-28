به گزارش کردپرس، مهدی حداد در این باره اظهار کرد: تقویت همکاری‌های مرزی، تسریع در بازگشایی مرز کوزه‌رش، راه‌اندازی بازارچه مشترک ساری‌سو، تسهیل ترددهای مرزی، تعریض دروازه مرزی بازرگان و پیگیری مسائل زیست‌محیطی مناطق مرزی از مهم‌ترین موضوعات این نشست بود.



حداد با اشاره به نتایج مذاکرات هیأت جمهوری اسلامی ایران و مقامات امنیتی ترکیه، افزود: در این نشست تسریع در فرآیند بازگشایی مرز کوزه‌رش و راه‌اندازی بازارچه مشترک مرزی ساری‌سو مورد تأکید قرار گرفته و موضوع رفع موانع طبیعی و دیوار در نقطه صفر مرزی برای تعریض دروازه مرزی بازرگان نیز پیگیری شد.



او همچنین روان‌سازی تردد در مرزهای مشترک و افزایش پذیرش ناوگان تجاری و ترانزیتی را از دیگر محورهای مورد توافق طرفین عنوان کرد.



معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی از بررسی موضوع ازسرگیری جلسات کمیته‌های فرعی امنیتی مشترک ارومیه ـ حکاری، ماکو ـ ایدر و خوی ـ وان نیز خبر داده و پیگیری مسائل زیست‌محیطی مناطق مرزی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این مذاکرات برشمرد.



حداد همچنین با اشاره به بررسی راهکارهای تقویت امنیت دو کشور همسایه، اضافه کرد: مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، مبارزه با مواد مخدر و تأمین امنیت مناطق مرزی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.



او در پایان با اشاره به بازدید هیأت ایرانی از مراکز نمونه پلیس ترکیه و ظرفیت‌های کنترل امنیتی این کشور، افزود: دو طرف بر تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک در حوزه‌های مورد توافق تأکید کردند.



این نشست با حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و سفیر ایران در آنکارا و در دیدار با علی چلیک معاون وزیر کشور ترکیه و جمعی از مدیران ارشد امنیتی این کشور برگزار شد.





