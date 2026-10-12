بارزانی: نیروهای کُرد مخالف ایران با رفتاری غیرمسئولانه، اقلیم را در معرض خطر بزرگی قرار دادند

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، با انتقاد از اقدامات نیروهای کرد مخالف ایران گفت رفتارهای غیرمسئولانه این نیروها، اقلیم را در معرض خطر بزرگی قرار داده و تأکید کرد که خاک اقلیم نباید برای تهدید کشورهای همسایه یا ورود به جنگ آمریکا و ایران مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در «نشست سالانه میری» با انتقاد از عملکرد نیروهای کرد مخالف ایران گفت که اقدامات آنها، اقلیم کردستان را در معرض وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است.

بارزانی گفت: این اقدامات، اقلیم کردستان را با خطر بزرگی مواجه کرد. او افزود که از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، موضع اقلیم روشن بوده و در هماهنگی مستمر با قباد طالبانی و بافل طالبانی بر این تأکید شده که اقلیم کردستان نباید به بخشی از این جنگ تبدیل شود.

رئیس اقلیم کردستان تأکید کرد: «نمی‌توان یک نیروی مسلح در اقلیم کردستان حضور داشته باشد، اقلیم را مکانی امن برای خود بداند و از خاک اقلیم، کشورهای همسایه را تهدید کند.» به گفته او، چنین اقدامی بر اساس حقوق بین‌الملل، عرف و عادت و قانون اساسی عراق مجاز نیست.

بارزانی گفت برخی از این نیروها خود را قهرمان جنگ معرفی کرده و مدعی شده‌اند که از اقلیم کردستان وارد ایران می‌شوند، در حالی که اقلیم از ابتدا می‌دانست چنین اقدامی امکان‌پذیر نیست.

او همچنین اظهار کرد که حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی از همان ابتدا موضع روشنی داشتند و نیروهای خود را به مناطق مرزی اعزام کردند تا اجازه ندهند اقدامی از خاک اقلیم علیه کشورهای همسایه انجام شود.

بارزانی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا درباره کردها و موضوع تسلیحات گفت که اقلیم تمایلی به پاسخ دادن به این اظهارات نداشته است.

رئیس اقلیم کردستان در پایان گفت: «ما نمی‌توانیم برای حل مسئله کرد، هیچ مدلی را به ترکیه یا ایران پیشنهاد کنیم؛ اما مسئله انکار نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.»