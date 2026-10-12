حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، با انتقاد از سیاست کاهش نرخ دلار در دولت پیشین، اعلام کرد این اقدام حدود ۳۶ هزارمیلیارد دینار به خزانه دولت خسارت وارد کرده است.

به گزارش کردپرس، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد دولت پیشین به ریاست محمد شیاع سودانی به دلیل کاهش نرخ صد دلار از ۱۴۷ هزار به ۱۳۲ هزار دینار، موجب زیانی نزدیک به ۳۶ هزارمیلیارد دینار به خزانه دولت شده است.

عبودی در گفت‌وگویی با شبکه «الرابعه» گفت کاهش نرخ دلار موجب افزایش حاشیه سود دلالان، ارزان شدن دلار در عراق و در پی آن افزایش واردات کالاهای خارجی و قاچاق شده است. وی افزایش قیمت‌ها را نیز ناشی از «طمع برخی بازرگانان و تلاش برای سوءاستفاده موقت از شرایط موجود» دانست.

سخنگوی دولت عراق همچنین گفت علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، به‌شدت استفاده از اقدامات پلیسی توسط دستگاه‌های امنیتی برای کنترل بازار را رد کرده است. عبودی افزود: «به‌زودی بسته‌ای از تصمیمات دولت برای حمایت از کالاها و ایجاد ثبات در بازار صادر خواهد شد.» وی درباره وضعیت اقتصادی عراق نیز گفت این کشور تحت محاصره اقتصادی قرار گرفته و هیچ طرفی برای عبور نفت عراق از این مرحله سخت، همکاری لازم را انجام نداده است.

به گفته عبودی، عراق با کشورهایی که در این مناقشه دخیل هستند، از جمله ایران، رایزنی کرده و خطرات ناشی از این وضعیت برای اقتصاد کشور را تشریح کرده است. او افزود عراق به‌طور آشکار خواستار حمایت در این مرحله سخت شده، اما پاسخی دریافت نکرده است. سخنگوی دولت عراق در پایان گفت در حال حاضر شرکت‌های مرتبط، نفت تخفیف‌خورده عراق را خریداری کرده و آن را به بازارهای جهانی منتقل می‌کنند.