سرویس سوریه - دولت موقت سوریه در چارچوب اجرای توافق ادغام نهادهای نظامی و امنیتی شمال و شرق این کشور، سه تن از فرماندهان سابق نیروهای دمکراتیک سوریه (SDF) را به سمت‌های ارشد اطلاعاتی و امنیتی در استان حسکه منصوب کرد.

به گزارش کردپرس، مقامات دولت موقت سوریه، مالک بشار معروف به «هوال دمهات»، کاوی دیرک و دژوار عامودا، سه تن از فرماندهان پیشین نیروهای دمکراتیک سوریه (SDF) را در سمت‌های ارشد امنیتی استان حسکه منصوب کردند. این انتصاب‌ها در شرایطی انجام شده است که روند ادغام نهادهای نظامی و امنیتی شمال و شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی همچنان ادامه دارد و مقامات دو طرف در حال پیگیری سازوکارهای اجرایی این توافق هستند.

به نوشته العربی الجدید، بر اساس اطلاعات منتشرشده، مالک بشار معروف به هوال دمهات به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عمومی در استان حسکه، کاوی دیرک به عنوان مسئول امنیت نظامی این استان و دژوار عامودا به عنوان مسئول پرونده مبارزه با تروریسم در دستگاه اطلاعات عمومی منصوب شده‌اند. این مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف ساختار امنیتی و اطلاعاتی وابسته به دولت موقت سوریه تعریف شده‌اند.

نام مالک بشار در روزهای اخیر و پس از انتشار خبر دیدار او با عبدالقادر الطحان، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی سوریه، در شهر قامشلو مطرح شد. این دیدار پیش از انتشار گزارش‌هایی درباره انتصاب دمهات به ریاست شاخه امنیت کشور در استان حسکه انجام شده بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دمهات پیش‌تر در بخش‌های نظامی و امنیتی نهادهای وابسته به مدیریت خودگردان فعالیت داشته و در سال ۲۰۲۲ ریاست دستگاه اطلاعاتی مناطق شمال و شرق سوریه را بر عهده گرفته بود.

همچنین دژوار عامودا مسئولیت پرونده مبارزه با تروریسم در دستگاه اطلاعات عمومی استان حسکه را بر عهده گرفته است؛ سمتی که با ریاست کل این دستگاه تفاوت دارد و حوزه مأموریت او را در ساختار امنیتی جدید مشخص می‌کند.

این انتصاب‌ها پس از سفر عبدالقادر الطحان، رئیس دستگاه اطلاعات عمومی سوریه، و عبدالرحمن الدباغ، مسئول یکی از اداره‌های این دستگاه، به استان حسکه صورت گرفته است. این مقامات روز پنجشنبه از این استان بازدید کردند؛ سفری که در چارچوب پیگیری تحولات امنیتی و روند ادغام نهادهای منطقه در ساختارهای دولتی انجام شد.

به‌کارگیری فرماندهان سابق نیروهای دمکراتیک سوریه در سمت‌های ارشد امنیتی دولت موقت سوریه، نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از نیروها و چهره‌هایی است که پیش‌تر در ساختارهای امنیتی مدیریت خودگردان فعالیت داشته‌اند. این روند در شرایطی دنبال می‌شود که اجرای توافق ادغام نهادهای نظامی و امنیتی شمال و شرق سوریه همچنان از موضوعات مهم مذاکرات و رایزنی‌های سیاسی و امنیتی میان طرف‌های ذی‌ربط به شمار می‌رود.