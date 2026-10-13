کردپرس
گفت‌وگوی بارزانی و السودانی درباره وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و آخرین تحولاتِ منطقه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۱۴:۳۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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گفت‌وگوی بارزانی و السودانی درباره وضعیت سیاسی و امنیتی عراق و آخرین تحولاتِ منطقه

«نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان در دیدار با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر سابق عراق، بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و درکِ متقابل میان احزاب سیاسی برای حفظ ثبات و خدمت به مردم عراق تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان امروز دو‌شنبه 20 مهر ماه جاری (12 اکتبر 2026) در شهر اربیل پایتخت اقلیم کُردستان از «محمد شیاع السودانی» رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه و نخست وزیر سابق عراق فدرال استقبال کرد.

در این نشست، طرفین درباره وضعیت سیاسی و امنیتی عراق، آخرین تحولاتِ منطقه و روابط میان اربیل و بغداد به گفت‌وگو و رایزنی پرداختند. آنها بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و درکِ متقابل میان احزاب سیاسی برای حفظ ثبات در کشور، پیشبرد توسعه اقتصادی و خدمت به مردم عراق تأکید کردند.

در ادامه این دیدار، آن‌ها همچنین به ضرورت هماهنگی و تلاش‌های مشترک میان گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق برای غلبه بر چالش‌های موجود پرداختند.

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