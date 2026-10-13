نصب چهار هزار و ۷۱۲ کنتور هوشمند روی چاه های آب کردستان

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از نصب چهار هزار و ۷۱۲ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه های آب بخش های کشاورزی و صنعتی استان خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری نیز ۲۰۰ دستگاه از این تجهیزات نصب شده است.

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: نصب کنتورهای هوشمند با هدف مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز در مناطق مختلف استان اجرا می شود.

وی افزود: این کنتورها میزان برداشت آب از هر چاه را بر اساس پروانه بهره برداری و حجم مجاز برداشت سالانه تنظیم می کنند و از برداشت بیش از حد مجاز و افزایش سطح زیرکشت متناسب با برداشت غیرمجاز آب جلوگیری می کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اولویت بندی محل نصب کنتورها بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، دشت های ممنوعه شرق استان و چاه های عمیق یا دارای آبدهی بالا در اولویت نصب این تجهیزات قرار دارند.

آریانژاد با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی، به ویژه آب های زیرزمینی، خواستار همکاری مردم و بهره برداران در مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب شد.

وی اظهار کرد: گشت های بازرسی شرکت آب منطقه ای با هدف مقابله با تخلفات مرتبط با منابع آب فعالیت می کنند و برخورد با چاه های غیرمجاز و مسدودسازی این چاه ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی را از الزامات حفاظت از ذخایر آبی استان دانست و بر رعایت ضوابط قانونی از سوی بهره برداران تأکید کرد.