به گزارش کردپرس، وزارت کشاورزی دولت اقلیم کردستان نسبت به تصمیم دولت عراق برای لغو عوارض گمرکی و مالیات بر واردات مرغ منجمد و تخم‌مرغ ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این تصمیم می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای تولید داخلی و آینده سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش داشته باشد. رزگار حمه خضر، مشاور وزارت کشاورزی اقلیم کردستان، در یک نشست خبری اعلام کرد دولت فدرال عراق این تصمیم را به‌صورت یک‌جانبه و بدون هیچ‌گونه مشورت و هماهنگی قبلی اتخاذ کرده است؛ اقدامی که به گفته او با توافقات مشترک و راهبردهای حمایت از تولید ملی مغایرت دارد. وی گفت سیاست اقتصادی صحیح ایجاب می‌کند عوارض و مالیات بر نهاده‌ها و مواد مورد نیاز پروژه‌های داخلی تولید مرغ و تخم‌مرغ کاهش یابد تا این پروژه‌ها بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ همان رویکردی که دولت اقلیم کردستان در پیش گرفته است. رزگار حمه خضر افزود اقلیم کردستان با اعمال محدودیت شدید بر واردات تخم‌مرغ و جلوگیری از ورود مرغ منجمد از خارج، از طریق اجرای تقویم کشاورزی، به رونق بازار داخلی کمک کرده است. وی همچنین تأکید کرد اقلیم کردستان یک سبد غذایی راهبردی و یکی از منابع اصلی تأمین نیازهای بازار در مناطق مرکزی و جنوبی عراق به شمار می‌رود.