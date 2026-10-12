رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، با تأکید بر لزوم تعیین و پذیرش جایگاه عبدالله اوجالان در روند صلح گفت نمی‌توان از او برای حل مسئله کُرد انتظار مسئولیت داشت، اما اراده و جایگاهش را نادیده گرفت؛ زیرا «اراده حل مسئله را نمی‌توان از روند جدا کرد».

به گزارش کردپرس، احزاب مناطق دموکراتیک (DBP) و برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با شعار «سخن صلح را همراه مردم می‌سازیم»، نشستی مردمی در یکی از قهوه‌خانه‌های شهرستان پرتک در استان درسیم برگزار کردند.

نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و شماری از شهروندان در این برنامه حضور داشتند. نشست با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان جنبش کُردی آغاز شد.

چیغدم قلیچ‌گون اوچار، رئیس مشترک DBP، در سخنرانی خود این نشست گفت کُردها خواهان حضور برابر و به‌رسمیت‌شناخته‌شده در ساختار حقوقی ترکیه هستند. او با اشاره به تلاش‌ها و هزینه‌هایی که به گفته وی برای فراهم‌شدن زمینه گفت‌وگو و صلح پرداخت شده است، گفت: «این مسیر هزینه بسیار سنگینی داشته است. به همین دلیل، نام حضور ما در درسیم مقاومت است. اکنون مسئله اصلی این است که آیا کُردها در نظام حقوقی به رسمیت شناخته خواهند شد یا نه.»

قلیچ‌گون اوچار با بیان اینکه جمهوری ترکیه هنگام تأسیس بر پایه یک هویت واحد شکل گرفت، افزود کُردها پس از تقسیم سرزمینشان میان چهار کشور، اکنون در هر چهار بخش برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق خود مبارزه می‌کنند. او پرسید: «اگر ما در نظام حقوقی این کشور جای داشتیم، آیا سیاست‌مداران دموکراتیک امروز در زندان بودند؟»

رئیس مشترک DBP گفت روند تحول در جامعه کُرد با تغییر نگرش حاکم بر ساختار دولت، سرعت یکسانی ندارد و برای عبور از وضعیت کنونی به رویکردی تازه نیاز است.

او با اشاره به ادامه عملیات‌ها هم‌زمان با روند صلح گفت: «از یک طرف روند ادامه دارد و از طرف دیگر عملیات‌ها متوقف نشده‌اند. چه کسی دولتی را که حتی از به‌کاربردن واژه صلح خودداری می‌کند، وادار خواهد کرد این کلمه را بر زبان بیاورد و گام بردارد؟»

قلیچ‌گون اوچار افزود این روند نزدیک به دو سال است که ادامه دارد و اکنون باید «عقل و اراده اجتماعی» در تعیین مسیر آن نقش مؤثرتری داشته باشد.

قلیچ‌گون اوچار با بیان اینکه سیاست صدساله انکار کُردها دیگر کارایی ندارد، گفت نظام حقوقی ترکیه ناگزیر است موجودیت، هویت و حقوق کُردها را به رسمیت بشناسد. او از نپذیرفتن جایگاه عبدالله اوجالان از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: «این روند با چنین رویکردی پیش نمی‌رود. همه جایگاه آقای اوجالان را می‌دانند. اراده حل مسئله را نمی‌توان از روند جدا کرد.»

به گفته او، اگر اوجالان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حل مسئله کُرد شناخته می‌شود، جایگاه سیاسی و حقوقی او نیز باید در روند به رسمیت شناخته شود.

رئیس مشترک DBP سیاست اعمال‌شده در زندان امرالی را محدود به عبدالله اوجالان ندانست و مدعی شد انزوای حاکم بر امرالی به دیگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ترکیه نیز گسترش یافته است: «سیاست امرالی امروز در قالب انتصاب سرپرست به شهرداری‌ها و اعمال انزوا آشکار شده است. اکنون در سراسر ترکیه با نوعی انزوای گسترده و محاصره روبه‌رو هستیم.»

قلیچ‌گون اوچار افزود جامعه ترکیه باید از دوره‌ای عبور کند که در آن حتی مطالبه یک حق دموکراتیک یا انتشار یک بیانیه قانونی می‌تواند به ثبت اطلاعات و پرونده‌سازی علیه افراد منجر شود. او از گروه‌های اجتماعی و سیاسی خواست فرصت موجود برای ایجاد صلحی پایدار را مشترکاً ارزیابی کنند و گفت برای دستیابی به این هدف باید نیروی اجتماعی گسترده‌تری شکل گیرد.

قلیچ‌گون اوچار تأکید کرد DBP صلح را از دموکراسی جدا نمی‌داند و ادعای نزدیک‌شدن جنبش سیاسی کُرد به حکومت AKP را رد کرد: «آنها می‌کوشند ما را حزبی نشان دهند که با حکومت AKP ائتلاف کرده است. چه کسی اراده ادامه مبارزه ما در این ۵۰ سال را شکل داده است؟ ما جز جان‌باختگانمان و رهبری‌مان قطب‌نمای دیگری نداریم.»