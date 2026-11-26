به گزارش کردپرس، بر اساس فرمان شماره ۲۰۰ سال ۲۰۲۶ که در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در دمشق به امضای «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه رسید، «الهام احمد» از سیاستمداران کُرد سوری به‌ عنوان عضو پارلمان سوریه منصوب شد. این انتصاب بر اساس مفاد اعلامیه قانون اساسی و فرمان شماره ۱۴۳ سال ۲۰۲۵ صورت گرفت.

به نوشته روداو، در ماده نخست این فرمان، انتصاب الهام احمد به‌عنوان عضو پارلمان سوریه اعلام شده و در ماده دوم نیز تأکید شده است که این تصمیم باید در روزنامه رسمی سوریه منتشر و برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.

با این انتصاب، شمار اعضای پارلمان سوریه به ۲۰۵ نفر افزایش یافت.

الهام احمد کیست؟

الهام احمد در سال ۱۹۶۳ در شهر عفرین متولد شد و یکی از سیاستمداران شناخته‌شده کُرد در شمال و شرق سوریه به شمار می‌رود. او از دهه ۱۹۹۰ فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد و در حوزه فعالیت‌های سیاسی و جنبش زنان نقش داشته است.

احمد در سال‌های گذشته مسئولیت‌های مهمی در نهادهای سیاسی و مدیریتی مناطق کُردنشین سوریه برعهده داشته است. او پیش از انتصاب اخیر، ریاست مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه را برعهده داشت و در مذاکرات با دولت دمشق و طرف‌های بین‌المللی نقش فعالی ایفا می‌کرد.

وی همچنین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ ریاست مشترک هیئت اجرایی مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) را برعهده داشت و در این دوره به پایتخت‌های مختلف جهان از جمله واشنگتن، پاریس و مسکو سفر کرد.

الهام احمد در سال ۲۰۱۵ از بنیان‌گذاران مجلس سوریه دموکراتیک بود و تا جولای ۲۰۱۸ ریاست مشترک این نهاد را برعهده داشت. او همچنین در ابتدای بحران سوریه از بنیان‌گذاران جنبش جامعه دموکراتیک (TEV-DEM) و شورای عالی کُرد بود.

الهام احمد در ماه‌های اخیر نیز در نشست‌ها و مذاکرات با دولت دمشق مشارکت داشته است. ادغام نهادهای مدیریت خودگردان در ساختار دولت موقت سوریه، حقوق قانون اساسی کُردها و آموزش به زبان کُردی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این مذاکرات بوده‌اند.