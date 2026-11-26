به گزارش کردپرس، مرکز جلادت علی بدرخان در دمشق که فعالیت خود را از ۱۳ نوامبر آغاز کرده است، تاکنون نام ۱۵ نفر را برای شرکت در دوره‌های آموزش زبان کُردی ثبت کرده است. شرکت‌کنندگان این دوره‌ها بین ۲۰ تا ۶۰ سال سن دارند و از گروه‌های مختلف اجتماعی دمشق هستند.

«بشرا مصطفی سلیمان» معاون مدیر این مرکز، در گفت‌وگو با شبکه روداو اعلام کرد که دوره‌های آموزش زبان کُردی با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف جامعه دمشق روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به تفاوت سطح زبان‌آموزان گفت: برخی از شرکت‌کنندگان با الفبای کُردی آشنایی دارند، در حالی که برخی دیگر آموزش را از سطح مقدماتی و از صفر آغاز می‌کنند.

به گفته سلیمان، در میان زبان‌آموزان، کُردهایی نیز حضور دارند که در خانواده‌های خود به زبان عربی صحبت کرده‌اند و اکنون قصد دارند زبان مادری‌شان را بیاموزند. همچنین شماری از شهروندان عرب نیز برای یادگیری زبان کُردی در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

ساختار آموزشی و برنامه‌های آینده

بر اساس توضیحات مسئولان این مرکز، نظام آموزشی دوره‌های زبان کُردی در سه سطح طراحی شده و هر سطح شامل هشت بخش است. دستور زبان، خواندن، نوشتن، مهارت شنیداری و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها از جمله محورهای این برنامه آموزشی هستند.

بشرا مصطفی سلیمان تأکید کرد که هدف این مرکز تنها حفظ و تقویت زبان کُردی در میان کُردها نیست، بلکه گسترش آگاهی درباره زبان، فرهنگ و هنر کُردی در میان تمامی اقشار جامعه دمشق را نیز دنبال می‌کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دوره‌های ریاضیات، علوم، رقص کُردی، موسیقی و تئاتر در آینده خبر داد و افزود که این مرکز قصد دارد برای مدارس دمشق نیز معلمانی را آموزش دهد.

مرکز جلادت علی بدرخان

این مرکز به نام جلادت علی بدرخان (۱۸۹۳ تا ۱۹۵۱)، زبان‌شناس و روشنفکر کُرد، نام‌گذاری شده است. او الفبای لاتین زبان کُردی کرمانجی را تدوین کرد و در سال ۱۹۳۲ انتشار مجله «هاوار» را آغاز کرد. بدرخان در سال ۱۹۵۱ در دمشق درگذشت.

در همین حال، در کردستان سوریه، دانش‌آموزان کُرد همچنان به تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه درباره محدود شدن آموزش زبان کُردی انتقاد دارند. آنان معتقدند اختصاص تنها سه ساعت آموزشی در هفته به زبان کُردی کافی نیست و خواستار آن هستند که زبان کُردی در قانون اساسی سوریه در کنار زبان عربی به رسمیت شناخته شود.