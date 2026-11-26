در پی ابتکار رئیس شورای عالی قضایی عراق برای برگزاری گفت‌وگو میان بغداد و اربیل

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد سران سه قوه و رئیس شورای عالی قضایی این کشور از ابتکار فائق زیدان برای برگزاری گفت‌وگوی ملی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان در اول دسامبر ۲۰۲۶ با هدف حل‌وفصل اختلافات و بحران قانون اساسی میان دو طرف استقبال کرده‌اند.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای درباره نشست عصر امروز سران قوا و رئیس شورای عالی قضایی این کشور اعلام کرد حاضران در این نشست، حمایت خود را از اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و مقابله با قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی مورد تأکید قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی برای پیگیری پرونده افراد دخیل در قاچاق و پاسخگو کردن آنان بر اساس قانون تأکید کردند. هدف از این اقدامات، حفاظت از اموال عمومی و ثروت‌های نفتی عراق عنوان شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حاضران از ابتکار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، برای برگزاری گفت‌وگوی ملی با نظارت وی در تاریخ اول دسامبر ۲۰۲۶ استقبال کرده‌اند.

قرار است این نشست با حضور هر چهار مقام عالی عراق، شامل نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی قضایی، و با مشارکت شماری از طرف‌های مرتبط یا نهادهای کمک‌کننده برگزار شود.

هدف از این گفت‌وگو، بررسی راهکارهای حل بحران قانون اساسی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان و دستیابی به راه‌حلی مبتنی بر قانون اساسی عنوان شده است.