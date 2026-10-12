وزیر کشور در سفر به باکو با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان، توسعه همکاری‌های امنیتی و مرزی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مسائل مرتبط با مهاجرت و تردد را از محورهای رایزنی‌های دو کشور عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی با استقبال رسمی ولایت عیوض‌اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان وارد باکو شد.

وزیر کشور در بدو ورود به باکو با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، روابطی دیرینه و دارای قرابت‌ها و اشتراکات متعدد است، گفت: دو کشور اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دارند و دارای مرزهای خشکی طولانی هستند؛ سیاست جمهوری اسلامی ایران، سیاست همسایگی و توجه به همسایگان و منطقه است.

مومنی که به دعوت رسمی وزیر کشور جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است افزود: توسعه روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری آذربایجان هم جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد. طبیعتا در این سفر موضوعات امنیتی، تردد، مقابله با جرایم سازمان یافته، مهاجرت و مواد مخدر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد اضافه کرد: امنیت مرزها منوط به تعامل، همکاری و هماهنگی کشورهای دو سوی مرز است. دیدار با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، وزیر حوادث غیرمترقبه و سایر مقامات این کشور با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله مناسبات امنیتی و مرزی در دستور کار است.

وزیر کشور را در این سفر ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حق‌شناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.