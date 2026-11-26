کارگردان نمایش «نوروز صیاد» در گفت‌وگو با کردپرس:

سرویس کردستان - کارگردان نمایش «نوروز صیاد» از استان کرمان، با اشاره به حضور دو دوره متوالی خود در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، گفت: در این اثر تلاش کردم در کنار معرفی آیین کهن نوروز صیاد در استان هرمزگان، گوشه‌ای از رنج و انتظار مادرانی را روایت کنم که فرزندانشان را در حادثه میناب از دست داده‌اند یا همچنان چشم‌انتظار بازگشت آن‌ها هستند.

احسان بحرینی پس از اجرای نمایش «نوروز صیاد» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، در گفت‌وگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به تجربه حضور در دوره‌های متوالی این جشنواره اظهار کرد: من از استان کرمان، دیار کریمان و سرزمین صبر و مقاومت، در این جشنواره حضور پیدا کرده‌ام. در دوره هجدهم نیز به‌عنوان کارگردان شرکت داشتم و نمایش ما موفق به دریافت تندیس موسیقی جشنواره شد. امسال هم با نمایش «نوروز صیاد» در نوزدهمین دوره این رویداد هنری حضور پیدا کردیم.

وی درباره موضوع و محتوای نمایش خود توضیح داد: «نوروز صیاد» به آیینی قدیمی در استان هرمزگان، به‌ویژه روستای سلخ، می‌پردازد؛ آیینی که مردم این منطقه در روزی مشخص از سال، به احترام دریا و نعمت‌هایی که از آن دریافت می‌کنند، از صید و ماهیگیری خودداری کرده و این روز را به شکرگزاری، شادی، رقص و پایکوبی در کنار دریا اختصاص می‌دهند.

بحرینی با بیان اینکه روایت نمایش صرفاً به معرفی این آیین بومی و سنتی محدود نمی‌شود، افزود: در جریان سفر و حضورم در شهر میناب، به مناسبت چهلم دانش‌آموزان جان‌باخته، اجرایی داشتم. در آنجا مادری مینابی با من صحبت کرد و گفت هر جا که فرصت داشتی و از طریق هنر تئاتر توانستی، از ما بگو و صدای ما باش. این صحبت تأثیر عمیقی بر من گذاشت و احساس کردم باید به این خواسته و انتظار، پاسخی هنری بدهم.

این کارگردان ادامه داد: به همین دلیل در نمایش «نوروز صیاد» تلاش کردم در کنار پرداختن به رسم و رسوم این آیین، روایت مادری را به تصویر بکشم که فرزندش برای رفتن به دریا از خانه خارج می‌شود اما دیگر بازنمی‌گردد؛ مادری که درگیر درد انتظار است. خواستم بخشی از این انتظار و اندوه را به شکلی هنری بازنمایی کنم؛ انتظاری که شباهت زیادی به رنج مادران مینابی دارد.

وی با اشاره به دشواری انتقال چنین مفاهیم عاطفی و انسانی از طریق تئاتر خیابانی گفت: نمی‌دانم تا چه اندازه در انتقال این احساس و روایت موفق بوده‌ام، اما آنچه برایم اهمیت داشت، بازتاب دادن صدای مادرانی بود که هنوز چشم‌انتظارند.

بحرینی با تأکید بر اینکه روایت این رنج نباید به فراموشی سپرده شود، بیان کرد: هنوز هم بسیاری از مادران در کنار مدرسه مخروبه میناب نشسته‌اند و چشم‌به‌راه روزی هستند که فرزندانشان بازگردند. من تلاش کردم با زبان هنر و تئاتر، بخشی از این درد و انتظار را روایت کنم و صدای این مادران باشم.